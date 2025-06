Cearense Manoel Messias quebra recorde mundial da maratona do Ironman

O cearense Manoel Messias, de 28 anos, quebrou o recorde mundial da maratona do Ironman ao fazer a melhor tempo da história. Foram 2h26m50 segundos na primeira vez em que disputa a prova. Além de bater o recorde na corrida, o triatleta ficou com o segundo lugar na competição, com tempo de 7h37min11s. Ele foi superado apenas pelo argentino Luciano Taccone, que encerrou a disputa com 7h31m46s. O uruguaio Federico Scarabino fechou o pódio (7h52min47s).

A competição, que é composta também por provas de nado e bicicleta, foi realizada no último domingo (1º), em Florianópolis. Na prova, o atleta cearense se destacou na corrida, quando foi quase 11 minutos mais rápido que o adversário. O atleta se manifestou sobre o momento.

"Primeiro Ironman feito. Parecia o dia perfeito se não tivesse esbarrado com a muralha argentina Luciano Taccone. No geral, estou muito feliz com meu dia. Obrigado a todos pela torcida, que fez a (Avenida) Búzios vibrar. Incrível como o esporte pode mover tantas emoções em um só momento. Parabéns a todos que fizeram a prova", escreveu o triatleta em uma rede social.

Pódio - Masculino