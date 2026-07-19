Rodri é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo; veja todos os premiados

Espanha dominou as premiações individuais da competição

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 21:40
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Legenda: Cubarís, Rodri e Unai, jogadores da Espanha
Foto: Foto por EVRIM AYDIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e levou o troféu Bola de Ouro. O meio-campista deixou para trás nomes como Lionel Messi e Mbappé. O francês conquistou a chuteira de ouro. Ele foi campeão com a Espanha neste domingo (19), após superar a Argentina em Nova Jersey, nos Estados Unidos. 

O volante espanhol foi titular em todas as partidas da seleção. Ele não marcou nenhum gol e nem deu assistência, mas foi o responsável por comandar o setor da equipe. O jogador é o primeiro da Espanha a receber o prêmio desde que ele foi criado, em 1982.

Além dele, outros dois jogadores espanhóis foram premiados. O goleiro Unai Simón, que sofreu apenas um gol no torneio, foi eleito o melhor da posição e conquistou a Luva de Ouro. Pau Cubarsí foi eleito melhor jogador jovem. 

Vice-campeão com a Argentina, Lionel Messi ficou com a Bola de Prata. Já Kyllian Mbappé levou a Bola de Bronze e a Chuteira de Ouro, como artilheiro da competição com 10 gols marcados.

VEJA A LISTA DE PREMIADOS:

  • Bola de Ouro (melhor jogador): Rodri (Espanha)
  • Bola de Prata: Lionel Messi (Argentina)
  • Bola de Bronze: Kylian Mbappé (França)
  • Chuteira de Ouro (artilheiro): Kylian Mbappé (França)
  • Luva de Ouro (melhor goleiro): Unai Simón (Espanha)
  • Melhor Jogador Jovem: Pau Cubarsí (Espanha)
  • Prêmio Fair Play: Espanha

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