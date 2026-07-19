Além da taça, qual valor o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?

A final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina está marcada para este domingo (16), a partir das 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas, além do título de campeão mundial, ambas as seleções também competem por um prêmio milionário.

Quem vencer a partida receberá US$ 51,5 milhões, algo em torno de R$ 263,5 milhões. Quanto ao segundo colocado, a Fifa irá desembolsar cerca de US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões).

A disputa pelo terceiro lugar também vale cifras expressivas. A Inglaterra, que venceu a França nesse sábado (18) por 6x4, receberá US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões), enquanto o quarto colocado embolsará US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões).

Veja também Jogada Fortaleza oficializa contratação do atacante Nathan Fogaça Jogada Com gol nos acréscimos, Iguatu empata com o Nacional-AM e leva decisão para casa

E o Brasil?

A seleção Brasileira, assim como todas que deixaram a competição nas oitavas, irá receber US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões).

Quem se despediu da Copa antes, nos 16 avos de final, foi pago com US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões). Já aqueles que saíram ainda na fase de grupos receberam US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).

Veja quanto vai ganhar cada seleção na Copa 2026

1º - US$ 51,5 milhões (R$ 263,5 milhões)

2º - US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões)

3º - US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões)

4º - US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões)

(Eliminado nas quartas)

5º - Noruega - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)

6º - Bélgica - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)

7º - Marrocos - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)

7º (empate) - Suíça - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)

(Eliminado nas oitavas)

9 - México - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

10 - Colômbia - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

11 - Brasil - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

12 - EUA - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

13 - Portugal - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

14 - Canadá - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

15 - Egito - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

16 - Paraguai - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

(Eliminado nos 16 avos)

17 - Holanda - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

18 - Alemanha - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

19 - Costa do Marfim - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

20 - Croácia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

21 - Japão - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

22 - Austrália - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

23 - RD Congo - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

24 - Gana - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

25 - Equador - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

25 (empate) - África do Sul - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

27 - Suécia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

28 - Áustria - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

29 - Bósnia e Herzegovina - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

30 - Argélia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

31 - Senegal - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

32 - Cabo Verde - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

(Eliminado na fase de grupos)

33 - Irã - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

34 - Coreia do Sul - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

35 - Turquia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

36 - Escócia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

37 - Uruguai - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

38 - Arábia Saudita - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

39 - República Tcheca - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

40 - Nova Zelândia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

41 - Qatar - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

42 - Curaçao - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

43 - Panamá - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

44 - Jordânia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

45 - Haiti - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

46 - Uzbequistão - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

47 - Tunísia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

48 - Iraque - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

Partida entre ex-campeões

A Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal.

Já a Argentina, atual campeã mundial, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e tenta conquistar o tetracampeonato consecutivo de finais disputadas desde 2022.

Onde assistir Espanha x Argentina