Além da taça, qual valor o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?

A Fifa paga quantias milionárias a cada seleção por participarem da Copa, independente da fase em que foram eliminadas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 09:54 (Atualizado às 09:55)
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Legenda: Final acontece neste domingo (19), às 16h.
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina está marcada para este domingo (16), a partir das 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas, além do título de campeão mundial, ambas as seleções também competem por um prêmio milionário.

Quem vencer a partida receberá US$ 51,5 milhões, algo em torno de R$ 263,5 milhões. Quanto ao segundo colocado, a Fifa irá desembolsar cerca de US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões).

A disputa pelo terceiro lugar também vale cifras expressivas. A Inglaterra, que venceu a França nesse sábado (18) por 6x4, receberá US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões), enquanto o quarto colocado embolsará US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões).

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E o Brasil?

A seleção Brasileira, assim como todas que deixaram a competição nas oitavas, irá receber US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões).

Quem se despediu da Copa antes, nos 16 avos de final, foi pago com US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões). Já aqueles que saíram ainda na fase de grupos receberam US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).

Veja quanto vai ganhar cada seleção na Copa 2026

  • 1º - US$ 51,5 milhões (R$ 263,5 milhões)
  • 2º - US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões)
  • 3º - US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões)
  • 4º - US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões)

(Eliminado nas quartas)

  • 5º - Noruega - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
  • 6º - Bélgica - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
  • 7º - Marrocos - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
  • 7º (empate) - Suíça - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)

(Eliminado nas oitavas)

  • 9 - México - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 10 - Colômbia - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 11 - Brasil - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 12 - EUA - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 13 - Portugal - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 14 - Canadá - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 15 - Egito - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
  • 16 - Paraguai - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)

(Eliminado nos 16 avos)

  • 17 - Holanda - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 18 - Alemanha - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 19 - Costa do Marfim - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 20 - Croácia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 21 - Japão - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 22 - Austrália - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 23 - RD Congo - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 24 - Gana - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 25 - Equador - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 25 (empate) - África do Sul - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 27 - Suécia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 28 - Áustria - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 29 - Bósnia e Herzegovina - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 30 - Argélia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 31 - Senegal - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
  • 32 - Cabo Verde - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)

(Eliminado na fase de grupos)

  • 33 - Irã - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 34 - Coreia do Sul - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 35 - Turquia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 36 - Escócia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 37 - Uruguai - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 38 - Arábia Saudita - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 39 - República Tcheca - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 40 - Nova Zelândia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 41 - Qatar - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 42 - Curaçao - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 43 - Panamá - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 44 - Jordânia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 45 - Haiti - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 46 - Uzbequistão - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 47 - Tunísia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
  • 48 - Iraque - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)

Partida entre ex-campeões

A Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal.

Já a Argentina, atual campeã mundial, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e tenta conquistar o tetracampeonato consecutivo de finais disputadas desde 2022.

Onde assistir Espanha x Argentina

  • Data: domingo, 19 de julho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, East Rutherford (Nova Jersey, EUA)
  • Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, ge TV e CazéTV.
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