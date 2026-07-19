Além da taça, qual valor o campeão da Copa do Mundo 2026 vai ganhar?

A final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina está marcada para este domingo (16), a partir das 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas, além do título de campeão mundial, ambas as seleções também competem por um prêmio milionário.
Quem vencer a partida receberá US$ 51,5 milhões, algo em torno de R$ 263,5 milhões. Quanto ao segundo colocado, a Fifa irá desembolsar cerca de US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões).
A disputa pelo terceiro lugar também vale cifras expressivas. A Inglaterra, que venceu a França nesse sábado (18) por 6x4, receberá US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões), enquanto o quarto colocado embolsará US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões).
E o Brasil?
A seleção Brasileira, assim como todas que deixaram a competição nas oitavas, irá receber US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões).
Quem se despediu da Copa antes, nos 16 avos de final, foi pago com US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões). Já aqueles que saíram ainda na fase de grupos receberam US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões).
Veja quanto vai ganhar cada seleção na Copa 2026
- 1º - US$ 51,5 milhões (R$ 263,5 milhões)
- 2º - US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões)
- 3º - US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões)
- 4º - US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões)
(Eliminado nas quartas)
- 5º - Noruega - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
- 6º - Bélgica - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
- 7º - Marrocos - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
- 7º (empate) - Suíça - US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões)
(Eliminado nas oitavas)
- 9 - México - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 10 - Colômbia - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 11 - Brasil - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 12 - EUA - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 13 - Portugal - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 14 - Canadá - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 15 - Egito - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
- 16 - Paraguai - US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões)
(Eliminado nos 16 avos)
- 17 - Holanda - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 18 - Alemanha - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 19 - Costa do Marfim - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 20 - Croácia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 21 - Japão - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 22 - Austrália - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 23 - RD Congo - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 24 - Gana - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 25 - Equador - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 25 (empate) - África do Sul - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 27 - Suécia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 28 - Áustria - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 29 - Bósnia e Herzegovina - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 30 - Argélia - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 31 - Senegal - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
- 32 - Cabo Verde - US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões)
(Eliminado na fase de grupos)
- 33 - Irã - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 34 - Coreia do Sul - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 35 - Turquia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 36 - Escócia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 37 - Uruguai - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 38 - Arábia Saudita - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 39 - República Tcheca - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 40 - Nova Zelândia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 41 - Qatar - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 42 - Curaçao - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 43 - Panamá - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 44 - Jordânia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 45 - Haiti - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 46 - Uzbequistão - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 47 - Tunísia - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
- 48 - Iraque - US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões)
Partida entre ex-campeões
A Espanha volta a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde o título conquistado em 2010. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal.
Já a Argentina, atual campeã mundial, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e tenta conquistar o tetracampeonato consecutivo de finais disputadas desde 2022.
Onde assistir Espanha x Argentina
- Data: domingo, 19 de julho de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, East Rutherford (Nova Jersey, EUA)
- Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, ge TV e CazéTV.