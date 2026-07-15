Inglaterra amarela de novo, Argentina se agiganta em virada e fará final espetacular contra Espanha

A final da Copa do Mundo 2026 está definida com duas gigantescas escolas de futebol: Argentina x Espanha. Duas escolas que gostam da bola - viu Ancelotti? - que jogam futebol da essência, ainda que com diferenças importantes. Mas que final gigante será no dia 19, com a atual campeã de Messi, contra o coletivo excepcional da Espanha!

A classificação da Argentina nesta quarta-feira (15) foi a cara da atual campeã do Mundo: muito sofrimento, mas muita raça, caráter, mentalidade vencedora e claro, Messi.

No jogo tenso e explosivo contra a Inglaterra, a Albiceleste mostrou mais uma vez alma, entrega e virou um jogo que parecia perdido, com gols aos 40 e 47, com dois passes de Messi.

Mas a virada argentina, justíssima, teve o dedo da 'amarelona' Inglaterra. A seleção inglesa, mesmo sendo campeã em 1966, só amarela em Eurocopas e Copas do Mundo faz 60 anos.

O técnico alemão Tuchel recuou a equipe após sair na frente aos 9 do 2º tempo. Foram quase 50 minutos de recuo, chamando a Argentina, que engoliu a Inglaterra, criando pelo menos 6 chances de gol.

Legenda: Lautaro marcou o gol da virada da Argentina aos 47 do 2º tempo Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Foi muito visível que Tuchel estava acuado e com medo, e quando o adversário mostra medo, o outro cresce.

A Inglaterra foi um time pequeno contra um grande. Recuou e tomou a virada.

E a Argentina, virou como em outras vezes na Copa do Mundo, com muita mentalidade e contundência. Foi um amasso.

E a final?

A Espanha é favorita pelo futebol coletivo espetacular que joga, pela naturalidade que faz seu jogo, mas não se pode duvidar da Argentina. Se a Fúria é controladora, se movimenta para dominar o adversário com a bola, a Albiceleste tem mais improviso e Messi.

Ainda que falte fôlego, que o cansaço bata, a Argentina foi capaz de virar jogos e achar gols quando já não se imaginava, com a qualidade do time, de Messi e seus coadjuvantes de luxo.

Será uma final incrível, que curiosamente seria disputada na 'Finalíssima' entre campeões continentais - Europa e América do Sul - mas foi adiada por indefinição de datas.

Agora, na final da Copa, a Argentina busca o tetra - bi seguido - e a Espanha o bi (foi campeã em 2010).