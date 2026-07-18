Com gol nos acréscimos, Iguatu empata com o Nacional-AM e leva decisão para casa

O Iguatu arrancou um empate por 1 a 1 com o Nacional-AM neste sábado (18), no Estádio da Colina, em Manaus, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol do Azulão do Centro-Sul saiu nos acréscimos da etapa final, deixando a disputa pela vaga completamente aberta para o confronto de volta.
O time amazonense abriu o placar no segundo tempo com Renanzinho, em cobrança de pênalti, e administrava a vantagem até os minutos finais. Já aos 47 da etapa complementar, o Iguatu também teve um pênalti a seu favor. O goleiro Igor Rayan defendeu a cobrança inicial, mas Otacílio aproveitou o rebote para empatar e garantir um resultado importante fora de casa.
Com a igualdade, a decisão da vaga nas quartas de final será no próximo sábado (25), no Estádio Morenão, em Iguatu. Quem vencer avança. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.
O classificado seguirá vivo na luta pelo acesso à Série C de 2027. Após as oitavas de final, restará apenas mais um mata-mata para definir os quatro clubes promovidos à terceira divisão nacional.