Com gol nos acréscimos, Iguatu empata com o Nacional-AM e leva decisão para casa

Vaga para a próxima fase está aberta para o confronto de volta

Escrito por João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 19:10 (Atualizado às 19:18)
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Legenda: Jogador Otacílio chegou a marca de 50 gols com a camisa do Iguatu
Foto: Foto: ADI Iguatu/ João Marcos

O Iguatu arrancou um empate por 1 a 1 com o Nacional-AM neste sábado (18), no Estádio da Colina, em Manaus, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol do Azulão do Centro-Sul saiu nos acréscimos da etapa final, deixando a disputa pela vaga completamente aberta para o confronto de volta. 

O time amazonense abriu o placar no segundo tempo com Renanzinho, em cobrança de pênalti, e administrava a vantagem até os minutos finais. Já aos 47 da etapa complementar, o Iguatu também teve um pênalti a seu favor. O goleiro Igor Rayan defendeu a cobrança inicial, mas Otacílio aproveitou o rebote para empatar e garantir um resultado importante fora de casa.

Com a igualdade, a decisão da vaga nas quartas de final será no próximo sábado (25), no Estádio Morenão, em Iguatu. Quem vencer avança. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. 

O classificado seguirá vivo na luta pelo acesso à Série C de 2027. Após as oitavas de final, restará apenas mais um mata-mata para definir os quatro clubes promovidos à terceira divisão nacional.

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