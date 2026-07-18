Inglaterra vence França em jogo de dez gols e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo

A Inglaterra conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 6 a 4, neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami. Em uma das partidas mais movimentadas da história dos Mundiais, os ingleses construíram uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo e resistiram à reação francesa na etapa final para assegurar a medalha de bronze.

O grande destaque da partida foi Bukayo Saka. O atacante marcou três vezes e comandou o setor ofensivo inglês. Declan Rice e Ezri Konsa também balançaram as redes na primeira etapa, enquanto outro gol inglês completou a goleada. A equipe dirigida por Thomas Tuchel foi para o intervalo com ampla vantagem após dominar completamente as ações ofensivas.

Na volta do intervalo, a França reagiu. Kylian Mbappé marcou duas vezes, enquanto Bradley Barcola e Ousmane Dembélé também deixaram suas marcas, diminuindo a diferença e colocando emoção nos minutos finais. Apesar da pressão, os ingleses conseguiram administrar o resultado e confirmaram a vitória por 6 a 4.

Melhor colocação

Com o resultado, a Inglaterra encerra a campanha na Copa do Mundo com a terceira colocação, seu melhor desempenho no torneio desde o quarto lugar obtido em 2018. Já a França se despede da competição na quarta posição, encerrando também o ciclo do técnico Didier Deschamps à frente da seleção francesa.