Inglaterra vence França em jogo de dez gols e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo

Grande destaque da partida foi Bukayo Saka

Escrito por João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 20:09 (Atualizado às 20:13)
capa da noticia
Legenda: Com o resultado, a Inglaterra encerra a campanha na Copa do Mundo com a terceira colocação, seu melhor desempenho no torneio desde o quarto lugar obtido em 2018.
Foto: AFP

A Inglaterra conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 6 a 4, neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami. Em uma das partidas mais movimentadas da história dos Mundiais, os ingleses construíram uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo e resistiram à reação francesa na etapa final para assegurar a medalha de bronze. 

O grande destaque da partida foi Bukayo Saka. O atacante marcou três vezes e comandou o setor ofensivo inglês. Declan Rice e Ezri Konsa também balançaram as redes na primeira etapa, enquanto outro gol inglês completou a goleada. A equipe dirigida por Thomas Tuchel foi para o intervalo com ampla vantagem após dominar completamente as ações ofensivas. 

Na volta do intervalo, a França reagiu. Kylian Mbappé marcou duas vezes, enquanto Bradley Barcola e Ousmane Dembélé também deixaram suas marcas, diminuindo a diferença e colocando emoção nos minutos finais. Apesar da pressão, os ingleses conseguiram administrar o resultado e confirmaram a vitória por 6 a 4. 

Melhor colocação

Com o resultado, a Inglaterra encerra a campanha na Copa do Mundo com a terceira colocação, seu melhor desempenho no torneio desde o quarto lugar obtido em 2018. Já a França se despede da competição na quarta posição, encerrando também o ciclo do técnico Didier Deschamps à frente da seleção francesa.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Inglaterra vence França em jogo de dez gols e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo
Jogada

Inglaterra vence França em jogo de dez gols e garante o terceiro lugar da Copa do Mundo

Grande destaque da partida foi Bukayo Saka

João Bandeira Neto

Há 48 minutos

Imagem da notícia Fortaleza oficializa contratação do atacante Nathan Fogaça
Jogada

Fortaleza oficializa contratação do atacante Nathan Fogaça

Atleta chega com contrato até dezembro de 2027

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Com gol nos acréscimos, Iguatu empata com o Nacional-AM e leva decisão para casa
Jogada

Com gol nos acréscimos, Iguatu empata com o Nacional-AM e leva decisão para casa

Vaga para a próxima fase está aberta para o confronto de volta

João Bandeira Neto

Há 1 hora

Imagem da notícia Conheça a história do cearense que teve a missão de proteger a taça do penta do Brasil em 2002
Jogada

Conheça a história do cearense que teve a missão de proteger a taça do penta do Brasil em 2002

Maurício Júnior relembra dia em que segurou a taça do penta e revive foto de 24 anos atrás

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Nacional-AM x Iguatu pela Série D: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações
Jogada

Nacional-AM x Iguatu pela Série D: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Partida de ida das Oitavas de Final da Série D

Vladimir Marques

Imagem da notícia França x Inglaterra pela Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações
Jogada

França x Inglaterra pela Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Seleções se enfrentam neste sábado (18), pelo 3º lugar do Mundial

Vladimir Marques