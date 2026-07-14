Espanha vence a França e é finalista da Copa do Mundo 2026

A Espanha é finalista da Copa do Mundo 2026. A Roja venceu a França por 2x0 em um jogaço em Dallas, com gols de Oyarzabal, de pênalti, aos 22 do 1º tempo, e Pedro Porro, aos 13 do 2º tempo.

No confronto entre as duas principais favoritas ao título, o time de Yamal, Oyarzabal, Rodri e Ruiz dominou a partida completamente, com uma França apagada, assim como suas estrelas: Mbappé, Dembélé e Olise.

A Espanha aguarda o adversário na grande final da Copa, que sai entre Argentina e Inglaterra, que jogam na quarta-feira. A finalíssima será em Nova Jersey, no dia 19, às 16 horas.

A França jogará a disputa do 3º lugar, no dia anterior, em Miami, às 18 horas, contra quem perder de Inglaterra e Argentina.

Legenda: A Espanha foi dominante e está em sua segunda final de Copa Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Como foi o jogo



A partida começou com a duas equipes alternando ataques, com a França executando marcação alta.

Mas a estratégia da França rapidamente foi sobreposta pela da Espanha, que com a posse da bola, passou a dominar o jogo com o time adiantado, no campo da adversária.

E com este controle, a Espanha atacou e teve um pênalti a favor, aos 20 minutos, após Digne derrubar Yamal na área em lance bobo. Oyarzabal bateu bem e abriu o placar: 1x0.

Aos 36, a França tentou responder com Barcola, mas mandou por cima.

A Espanha envolvia e quase marcou um golaço aos 37: Maignan saiu jogando errado, Rodri, Yamal e Olmo fizeram tabela espetacular e Ruiz finalizou para Upamecano salvar.

Legenda: Mbappé até tentou, mas foi muito bem marcado pela Espanha Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Aos 42, na última chance da França, Mbappé recebeu lançamento, mas Unai Simon saiu do gol e fez o desarme.

Na etapa final, a França foi pra cima, mas esbarrava nos passes errados, tamanha era a organização defensiva da Espanha.

E quando a Espanha tinha a bola, era perigosa. Aos 6, Oyarzabal arriscou e mandou por cima.

Foi quando aos 13, a Roja ampliou: Pedro Porro tabelou com Olmo e bateu na saída de Maignan: 2x0.

O terceiro saiu em seguida, aos 15, com golaço de Lamine Yamal, mas ele estava impedido.

No desespero, a França foi pra cima, mas só criava em jogadas individuais.

Aos 19, Mbappé avançou em velocidade, bateu e Unai Simon fez grande defesa.

Ele tentou de novo em seguida e mandou pra fora, aos 26

A Espanha respondeu com perigo aos 35, em cabeçada de Ferran Torres pra fora.

No minuto seguinte, França perdeu grande chance: Mbappé foi lançado, Unai Simón saiu do gol e fez o corte, mas Doué ficou com a bola e bateu fraco, permitindo o goleiro da Espanha salvar.

Já nos acréscimos, a Espanha teve um bom contra-ataque e Nico Willians chutou cruzado pra fora.

Praticamente entregue, a França tentou diminuir, duas vezes com Dembélé, mas Unai Simon defendeu duas vezes.