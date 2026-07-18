Fortaleza oficializa contratação do atacante Nathan Fogaça

Atleta chega com contrato até dezembro de 2027

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 19:21 (Atualizado às 19:30)
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Legenda: Na atual temporada, o atacante de 27 anos participou de 20 jogos, com três gols marcados
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou neste sábado (18) a contratação do atacante Nathan Fogaça em definitivo até 31 de dezembro de 2027. O centroavante estava no Mirassol e chega em definitivo, conforme o Diário do Nordeste antecipou.

Na atual temporada, o atacante de 27 anos participou de 20 jogos, com três gols marcados. O melhor momento ocorreu em 19 de maio, quando garantiu a vitória do Mirassol por 2 a 1 contra o Always Ready, da Bolívia, em resultado que definiu a classificação paulista às oitavas de final da Libertadores.

"Estou muito feliz de estar aqui, primeiramente. Agradecer ao Clube, a todo mundo por me dar essa oportunidade de estar aqui. Eu sei o tamanho que é o Fortaleza. Temos muitos objetivos, muitas metas para atingir neste ano. Foi muito rápido quando chegou a proposta, foi meio que instantâneo. A negociação também foi muito mais tranquila. E estou aqui para ajudar e para fortalecer o Fortaleza", disse o atleta. 

FICHA TÉCNICA 

Nome: Nathan Uiliam Fogaça
Data de nascimento: 09/06/1999 (27 anos)
Naturalidade: Palmeira-PR
Posição: Atacante
Clubes: Coritiba-PR, San Antonio FC-EUA, Portland Timbers-EUA, Operário Ferroviário-PR, Grêmio Novorizontino-SP, Mirassol-SP e Fortaleza.

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