Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol

O Fortaleza acertou a contratação do centroavante Nathan Fogaça para a sequência da Série B do Brasileiro. O centroavante estava no Mirassol e chega em definitivo, conforme apuração do Diário do Nordeste.

Na atual temporada, o atacante de 27 anos participou de 20 jogos, com três gols marcados. O melhor momento ocorreu em 19 de maio, quando garantiu a vitória do Mirassol por 2 a 1 contra o Always Ready, da Bolívia, em resultado que definiu a classificação paulista às oitavas de final da Libertadores.

A última exibição, no entanto, foi no dia 23 do mesmo mês, quando atuou por 19 minutos no triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense, pela Série A. Depois disso, ficou ausente dos gramados para tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo que o tirou dos gramados na sequência.

Revelado pelo Coritiba, o atleta iniciou uma saga nos EUA em 2021, acumulando exibições entre o Portland Timbers e o San Antonio FC. O retorno ao Brasil foi em 2024, quando foi contratado pelo Operário-PR. No ano seguinte, se transferiu para o Novorizontino, onde fez seis gols em 26 jogos.

A busca por um centroavante era a prioridade do Fortaleza no mercado de transferências. O clube negociou também com Tiquinho Soares, que estava no Mirassol, mas não teve avanço financeiro.