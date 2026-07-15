Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol

Na atual temporada, o atleta soma 20 jogos e três gols marcados

Escrito por Alexandre Mota e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 14:30 (Atualizado às 14:51)
capa da noticia
Legenda: O atacante Nathan Fogaça foi contratado pelo Mirassol no início da temporada
Foto: divulgação / Mirassol
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Fortaleza acertou a contratação do centroavante Nathan Fogaça para a sequência da Série B do Brasileiro. O centroavante estava no Mirassol e chega em definitivo, conforme apuração do Diário do Nordeste.

Na atual temporada, o atacante de 27 anos participou de 20 jogos, com três gols marcados. O melhor momento ocorreu em 19 de maio, quando garantiu a vitória do Mirassol por 2 a 1 contra o Always Ready, da Bolívia, em resultado que definiu a classificação paulista às oitavas de final da Libertadores.

A última exibição, no entanto, foi no dia 23 do mesmo mês, quando atuou por 19 minutos no triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense, pela Série A. Depois disso, ficou ausente dos gramados para tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo que o tirou dos gramados na sequência.

Revelado pelo Coritiba, o atleta iniciou uma saga nos EUA em 2021, acumulando exibições entre o Portland Timbers e o San Antonio FC. O retorno ao Brasil foi em 2024, quando foi contratado pelo Operário-PR. No ano seguinte, se transferiu para o Novorizontino, onde fez seis gols em 26 jogos.

A busca por um centroavante era a prioridade do Fortaleza no mercado de transferências. O clube negociou também com Tiquinho Soares, que estava no Mirassol, mas não teve avanço financeiro.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/fortaleza esporte clube Esportes/futebol Esportes/mercado da bola

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará tem conversas com o volante Walisson, do Coritiba
Jogada

Ceará tem conversas com o volante Walisson, do Coritiba

A intenção é contar com o atleta por empréstimo

Brenno Rebouças

Há 29 minutos

Imagem da notícia Chefe de arbitragem no Ceará é investigado por assédio e estupro após denúncia de 4 árbitras de futebol
Jogada

Chefe de arbitragem no Ceará é investigado por assédio e estupro após denúncia de 4 árbitras de futebol

Polícia Civil iniciou a investigação após denúncias de quatro árbitras do quadro cearense à Delegacia da Mulher e à Federação Cearense de Futebol

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 54 minutos

Imagem da notícia Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol
Jogada

Fortaleza acerta contratação de atacante Nathan Fogaça, do Mirassol

Na atual temporada, o atleta soma 20 jogos e três gols marcados

Alexandre Mota e Fernanda Alves

Há 1 hora

Imagem da notícia Últimas notícias do Ceará: reforços chegando, quantidade de contratações e desfalques
Jogada

Últimas notícias do Ceará: reforços chegando, quantidade de contratações e desfalques

Jogada do Vozão desta quarta-feira (15) repercute o desembarque de reforços, quantidade de contratações e mais informações

Daniel Farias

Há 2 horas

Imagem da notícia Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final
Jogada

Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final

Pelas campanhas na primeira fase e no mata-mata, os dois representantes cearenses terão a vantagem de decidir a classificação diante de seus torcedores

Liuê Góis

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2026

Liuê Góis