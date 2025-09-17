Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense Matheus Lima fica em 10º nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Promessa do atletismo brasileiro, o fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou em 5º na sua bateria

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
Jogada
Legenda: Promessa do atletismo brasileiro, o fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou em 5º na sua bateria
Foto: Wander Roberto / COB

O cearense Matheus Lima terminou a prova classificatória em quinto lugar da sua bateria e não conseguiu se classificar para a final dos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio. O fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou na 10ª posição geral.

Semifinalista também nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Matheus largou forte, chegou a figurar em segundo da sua bateria, mas perdeu fôlego e posições da metade para o final da prova, encerrando na quinta colocação.

Fiz um começo de prova muito bom. Devo ter me perdido do meio pro fim, flutuado em algumas barreiras. Mas saio de cabeça erguida. Tenho certeza que dei o meu melhor. Agora é levantar a cabeça e seguir firme para os próximos desafios.
Matheus Lima

Dois brasileiros também disputaram as semifinais em outras baterias. Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, duelou com o atual campeão olímpico, mas não conseguiu ameaçar a liderança do norte americano. Benjamin fechou com 47s95, enquanto Piu garantiu vaga na final com 48s16, mesma marca do cearense.

O outro brasileiro foi Francisco Viana. O estreante em Mundiais não conseguiu acompanhar o forte ritmo dos rivais e acabou na sexta posição da sua bateria, com 49s01, e na 17ª colocação geral.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ajax x Inter de Milão pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 2 minutos

Jogada

Bayern de Munique x Chelsea na Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 1 hora
Foto de Matheus Lima

Jogada

Cearense Matheus Lima fica em 10º nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

Promessa do atletismo brasileiro, o fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou em 5º na sua bateria

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Jogada

Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025
Foto de Palmeiras x River Plate na Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025
Icasa vai receber indenização da CBF

Jogada

Icasa aguarda definição do valor de indenização a ser paga pela CBF; estimativa é de R$ 90 milhões

Diretoria do Verdão espera laudo pericial com atualização do montante que deverá ser pago pela confederação

Brenno Rebouças 16 de Setembro de 2025