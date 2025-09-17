Cearense Matheus Lima fica em 10º nos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio

O cearense Matheus Lima terminou a prova classificatória em quinto lugar da sua bateria e não conseguiu se classificar para a final dos 400m com barreiras no Mundial de atletismo de Tóquio. O fortalezense atingiu a marca de 48s16, mas acabou na 10ª posição geral.

Semifinalista também nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Matheus largou forte, chegou a figurar em segundo da sua bateria, mas perdeu fôlego e posições da metade para o final da prova, encerrando na quinta colocação.

Fiz um começo de prova muito bom. Devo ter me perdido do meio pro fim, flutuado em algumas barreiras. Mas saio de cabeça erguida. Tenho certeza que dei o meu melhor. Agora é levantar a cabeça e seguir firme para os próximos desafios. Matheus Lima

Dois brasileiros também disputaram as semifinais em outras baterias. Alison dos Santos, mais conhecido como Piu, duelou com o atual campeão olímpico, mas não conseguiu ameaçar a liderança do norte americano. Benjamin fechou com 47s95, enquanto Piu garantiu vaga na final com 48s16, mesma marca do cearense.

O outro brasileiro foi Francisco Viana. O estreante em Mundiais não conseguiu acompanhar o forte ritmo dos rivais e acabou na sexta posição da sua bateria, com 49s01, e na 17ª colocação geral.