Chegada de montadora no Ceará pode baixar o preço dos carros elétricos?

Com a promessa de uma indústria automotiva multimarcas com capacidade de fabricar 40 mil carros elétricos por ano no Ceará, o questionamento levantado é se a produção local irá baratear o custo do carro no Brasil. Conforme economistas, esse cenário pode trazer o benefício, mas somente no médio e longo prazos, a depender dos novos investimentos.

Para o economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, a instalação da montadora traz perspectiva de mais oferta de veículos eletrificados e a possibilidade de atração de outros fornecedores.

“Com essa potencialidade de geração de novos empregos e o aumento da produção, a competitividade pode fazer com que os preços médios dos veículos fiquem até mais baixos porque haverá um menor custo logístico”, avalia.

No entanto, pondera, nesse primeiro momento, parte da matéria-prima ainda será produzida em outras regiões. “Pode ser que ocorra a atração de outros investimentos correlatos para ampliar a cadeia produtiva e ter efetivante um polo de desenvolvimento”, observa.

Incentivos para atrair novos negócios

O economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, reitera ser muito importante a iniciativa do Estado para o mercado de trabalho, mas aponta ser necessária a continuidade dos incentivos para atrair novos negócios.

“Pode-se reduzir os custos se tivermos empresas parceiras que também façam a produção aqui no Estado. Não basta a chegada de uma montadora, mas é crucial a vinda de fábricas parceiras e chaves para produzir pelas aqui”, destaca. Para o economista, a autonomia em relação ao mercado internacional é que pode garantir a baixa do valor.

Questionado se a chegada da montadora vai baratear os carros no Brasil, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse apenas que o programa mobilidade verde foca no avanço da inovação.

“O carro tem custo menor se tem melhor qualidade de descarbonizar. Ou seja, reduzir a emissão de carbono”, disse, sem responder se o preço chegaria inferior ao consumidor final. “Esse é o objetivo, eficiência energética, você tem veículos com mais eficiência energética e de melhor resultado, de custo e tecnologia”, completou.

AUTOMOTIVA MULTIMARCAS

A automotiva multimarcas terá investimento inicial de R$ 400 milhões. A ideia é que diversas empresas produzam seus modelos dentro do mesmo completo industrial.

A fábrica será instalada no espaço que antes era ocupado pela fábrica da Troller, a partir da desapropriação do terreno da planta e de terrenos vizinhos.

Os investimentos, que já haviam sido antecipados pelo Diário do Nordeste, foram anunciados oficialmente nesta sexta-feira (9) pelos governos estadual e federal, com a presença do governador Elmano de Freitas e do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin.

Ainda não há informações de quais empresas vão se instalar no empreendimento.