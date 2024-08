Polo automotivo terá três marcas de carros e produzirá seis modelos de veículos em 2025 no Ceará

O polo automotivo que será instalado no Ceará terá três marcas consagradas, com a produção de seis modelos na fase inicial de operação. A planta terá foco principal na produção de carros elétricos e híbridos.

O polo será instalado em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Comexport, responsável pela negociação com as montadoras, destacou que será a primeira fábrica multimarcas do Brasil.

“É um projeto estruturante, porque há compromisso de investimento em tecnologia aqui no Ceará. Para o próximo ano, temos previsão concreta da produção dos primeiros veículos. Serão seis modelos movidos a nova energia, para três marcas consagradas da indústria automotiva mundial”, afirmou.

O executivo ressaltou a importância do projeto no processo de neoindustrialização, acolhendo a produção de veículos de parceiros da empresa. “O Ceará é o lugar perfeito para o investimento, primeiro pela estabilidade que a gente encontra nesse estado para fazer investimentos”, afirmou.

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), afirmou que a siderúrgica ArcellorMital deve anunciar em breve um projeto conectado ao setor automobilístico. O executivo destacou a importância de investimentos no setor de energia renovável, que tem forte protagonismo no Ceará.

AUTOMOTIVA MULTIMARCAS

A automotiva multimarcas terá investimento inicial de R$ 400 milhões. A ideia é que diversas empresas produzam seus modelos dentro do mesmo completo industrial.

Veja também Victor Ximenes Montadora vai produzir 40 mil carros elétricos por ano e gerar até 9 mil empregos no CE Negócios Conselho do FGTS aprova distribuição de R$ 15,2 bilhões do lucro de 2023 a trabalhadores Negócios Preço dos imóveis na área nobre de Fortaleza ultrapassa R$ 12 mil o metro quadrado; veja bairros

A fábrica será instalada no espaço que antes era ocupado pela fábrica da Troller, a partir da desapropriação do terreno da planta e de terrenos vizinhos.

Os investimentos, que já haviam sido antecipados pelo Diário do Nordeste, foram anunciados oficialmente nesta sexta-feira (9) pelos governos estadual e federal, com a presença do governador Elmano de Freitas e do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin.

Ainda não há informações de quais empresas vão se instalar no empreendimento. A planta deve ter capacidade de produzir 40 mil veículos na primeira fase.