Roberto Carlos se irrita, dá bronca no palco e ameaça parar show em Recife; veja

Roberto Carlos protagonizou um momento inusitado durante uma apresentação na noite desta quinta-feira (26), em Recife, Pernambuco. Ainda no início do show, o cantor parou de cantar e reclamou de algo que viu próximo ao palco.

"Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", disse Roberto no microfone, seguido de aplausos do público.

Nas redes sociais, usuários especularam os motivos que levaram à chateação do "Rei". "O combinado era eles [os fotógrafos] ficarem só até o final da primeira música, e alguns continuaram e estavam atrapalhando a visão [do público]", comentou um fã no Instagram.

Já outro perfil, desta vez no X (antigo Twitter), apresentou uma versão diferente: "Pelo que eu soube de pessoas presentes, não foi isso que aconteceu não. Ele tava reclamando com uma quantidade excessiva de policiais que estavam aglomerados na frente e deveriam estar lá atrás circulando, o que dificultou a visualização do show para outras pessoas que estavam ali", escreveu.

Contudo, o motivo por trás da chateação do cantor é bem mais simples. De acordo com o g1, Roberto teria se irritado com um membro da equipe de som que fotografou o artista sem autorização com o uso de flash.

Após o breve desentendimento, o show prosseguiu por quase duas horas sem mais interrupções. O cantor foi a estrela principal do primeiro dia de atrações do Réveillon 2025 de Recife e cantou um repertório repleto de sucessos, como "Detalhes", "Além do horizonte", "Esse cara sou eu" e "Jesus Cristo".

