Previsão do signo de Sagitário para hoje, 28 de dezembro

2024 está dando seus últimos suspiros, mas ainda reserva surpresas! Hoje, Vênus, planeta que rege o amor e as finanças, entra em desarmonia com Urano, o mestre da imprevisibilidade. Prepare-se para lidar com o inesperado, especialmente no que diz respeito a relacionamentos e dinheiro.



O Amor está em clima de aventura. A rotina pode ser quebrada por um evento inesperado. Conversas inesperadas podem levar a novas descobertas sobre o parceiro, ou até mesmo a um atrito passageiro. O importante é manter a calma e usar o diálogo como ferramenta para fortalecer a conexão. O dia promete encontros inesperados e paixões súbitas. Esteja aberto a novas experiências e deixe-se levar pela espontaneidade, mas lembre-se que nem tudo que reluz é ouro.



Finanças pedem cautela. Atenção redobrada, pois gastos inesperados podem surgir, então evite compras por impulso e investimentos arriscados.

Em geral, o dia pede flexibilidade. Esteja pronto para se adaptar a mudanças repentinas de planos.



Lembre-se: a imprevisibilidade pode ser assustadora, mas também pode trazer grandes surpresas e aprendizados.

Signo de Sagitário hoje

Comunicação e criatividade em alta! Novas ideias, conversas inspiradoras e possíveis surpresas no amor e com filhos te farão expressar sua alegria de viver. Expresse suas ideias com clareza e aproveite os momentos de lazer e conexão com pessoas queridas. Compartilhe seu otimismo e inspire as pessoas ao seu redor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.