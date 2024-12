Wanessa se declara para a irmã recém-nascida: 'Você é um presente'

Wanessa Camargo, de 41 anos, encantou seus 4,8 milhões de seguidores no Instagram ao publicar uma série de fotos inéditas do nascimento da irmã caçula, Clara, fruto do relacionamento de Zezé Di Camargo com a influenciadora Graciele Lacerda, nesta quinta-feira (26).

Nos cliques para lá de fofos, a cantora aparece se derretendo ao conhecer a mais nova irmãzinha. Ela também aparece ao lado do pai, bem como acariciando a nova mamãe da família.

"Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera", começou Wanessa na legenda da publicação.

A ex-BBB que será madrinha da criança seguiu com as declarações: “Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda.”

Graciele deu à luz Clara às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024. A bebê chegou pesando 2,330 kg, no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. Os papais corujas definiram a experiência como um presente de Natal inesquecível.

Os dois, que estão juntos há 11 anos e tentaram engravidar seis vezes, comemoraram a chegada de Clara. “Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus”, escreveu o casal em um post colaborativo após o nascimento.