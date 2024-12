Hudson Meek, ator de 'Baby Driver', morre ao cair de carro em movimento nos EUA

O ator Hudson Meek, de 16 anos, morreu na última semana após sofrer um acidente viário. O acidente foi registrado na cidade de Vestavia Hills, no Alabama, na noite de 19 de dezembro. Segundo a revista US Weekly, o ator, que integrou o elenco de "Baby Driver" (2017), teve um traumatismo contuso e faleceu 48 horas após a ocorrência.

À imprensa local, o gabinete do legista do Condado de Jefferson disse que uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente. Informações preliminares dão conta de que Hudson teria sido ejetado do veículo em movimento, perto da rodovia 31.

Um comunicado publicado no perfil do artista no Instagram informou que uma celebração em homenagem a ele será feita no próximo sábado (28). Na ocasião, será anunciada uma bolsa de estudos em memória ao ator na escola Vestavia Hills High School.

Carreira artística

Além de integrar o elenco de "Baby Driver", Hudson acumulou papéis em séries e filmes como "Encontrados" e "Em Ritmo de Fuga".