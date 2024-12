Mesmo sob contrato de confidencialidade, prefeito do Rio de Janeiro deixa escapar: 'Pessoal gosta de Lady Gaga'

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, anunciou nesta sexta-feira (27) que o aguardado show com uma artista internacional na Praia de Copacabana ocorrerá no início do mês de maio de 2025. Embora a cantora Lady Gaga não tenha sido confirmada oficialmente, o gestor mencionou o apelo do público pela artista. Devido ao contrato de confidencialidade, ele não pode revelar ainda, de fato, qual cantora estará em solo brasileiro para o megashow.

“O pessoal me proíbe de falar antes do anúncio oficial. Estou com um acordo de confidencialidade, porque eles acham que o prefeito fala demais. Mas eu estou sabendo que vai ter showzaço em Copacabana no início de maio“, disse em entrevista à radio CBN Rio.

Apesar de ter desviado do assunto, Paes declarou: "Eu soube que o pessoal gosta muito de Lady Gaga", disse.

O anúncio oficial está programado para janeiro. O gestor anunciou, anteriormente, que o show da estrela “está bem encaminhado”.

A ideia é que a apresentação seja no mesmo formato do show da Madonna, que ocorreu em maio deste ano, quando ela levou cerca de 1,6 milhão de pessoas à orla. O evento marcou o ‘Celebration May’, projeto de evento anual da Prefeitura, que pretende promover shows gratuitos de astros internacionais em Copacabana na primeira quinzena dos meses de maio.

Os rumores do show da diva pop circulam nas redes sociais desde novembro. Além de Lady Gaga, Paes citou outros artistas como Beyoncé, Adele e a banda U2 em uma publicação, perguntando a preferência do público.