Quais músicas tocar para celebrar o réveillon? Veja dicas para criar sua playlist

Que comece a contagem regressiva! 2024 está chegando ao fim, e nada melhor para celebrar o encerramento de mais um ciclo do que uma boa trilha sonora. Na era das mídias digitais e do rápido acesso a músicas, é fácil criar playlists com hits que são diversão garantida no Réveillon.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste traz dicas de músicas que levam animação para as confraternizações entre família e amigos. Entre as opções, estão clássicos e hits recentes que marcaram este ano.

Músicas para curtir o Réveillon

"Marcas do que se foi" (Os Incríveis)

Com um ritmo simples e doce, essa música pode ser interpretada como uma lista de desejos para o próximo ano que vai chegar. Gravada na década de 1970, o refrão "Este ano, quero paz no meu coração", escrito pelo compositor Ruy Murity, se tornou um dos mais lembrados pelos amantes da MPB no período de fim de ano.

"Tente Outra Vez" (Raul Seixas)

Em uma época de reflexões e de agradecer pelo que passou, também é importante reservar um tempo para ter esperanças para o futuro. Sobre o assunto, o cantor Raul Seixas criou uma ode à não desistência frente às dificuldades da vida, mas em forma de música. A faixa está presente no álbum "Novo Aeon", lançado por ele em 1975.

"Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores" (Geraldo Vandré)

Em momentos onde as desigualdades parecem maiores do que nunca, a música de Geraldo Vandré retoma a mensagem da união entre os povos e os seres humanos. Escrita durante a ditadura militar no Brasil, a canção virou símbolo da fraternidade e ficou eternizada na voz da cantora Simone.

"New Year's Day" (U2)

Essa música se tornou o primeiro hit da banda irlandesa U2, quando foi lançada originalmente em 1983. Além de falar sobre a passagem de ano, a letra traz referências ao movimento "Solidarity", uma federação sindical polonesa que serviu de inspiração para a canção.

"Firework" (Katy Perry)

Um dos grandes hits da cantora, "Firework" reúne o espírito de felicidade e renovação característico do Réveillon, além de o refrão cantar sobre os clássicos fogos de artifício tão presentes na data.

Hits que marcaram 2024

Além das canções clássicas que sempre voltam à popularidade durante o fim de ano, a época festiva é oportunidade para amantes de música revisitarem os grandes sucessos do ano.

Para ajudar os ouvintes na retrospectiva 2024, aplicativos de streaming como Spotify e Deezer já separaram os principais sucessos que marcaram os últimos 12 meses e outros clássicos que não podem faltar na noite de ano novo. Entre eles estão "São Amores", da Pabllo Vittar, "Caju", da Liniker e "Só Fé", do Grelo. Confira:

