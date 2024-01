Veja lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2024

O filme "Oppenheimer" e a série "Succession" foram as produções mais premiadas no Globo de Ouro 2024, realizado na noite desse domingo (7), em Beverly Hills, Estados Unidos.

A cinebiografia do criador da bomba atômica venceu cinco categorias, entre elas Melhor Filme de Drama, Melhor Direção para Christopher Nolan e Melhor Ator em Filme para Cillian Murphy.

Já a última temporada da produção sobre a rica família Roy, ganhou quatro, como Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de TV para Kieran Culkin, Melhor Atriz em Série de TV para Sarah Snook e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia para Matthew Macfadyen.

Ainda nas categorias de cinema, "Pobres Criaturas" venceu como melhor comédia. "Barbie" ficou com os prêmios de realização cinematográfica e em bilheteria e Melhor Canção Original em Filme, com "What Was I Made for", de Billie Eilish e Finneas O'Connell.

A obra francesa "Anatomia de Uma Queda" venceu os troféus de Melhor Roteiro e de Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Vencedores do Globo de Ouro 2024

MELHOR FILME – DRAMA