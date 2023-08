O que significa 'Mojo Dojo Casa House'? Entenda o termo do filme da 'Barbie' que viralizou nas redes

Barbie é o momento, não se fala em outra coisa. O filme foi lançado no último dia 20 de julho e continua rendendo assunto nas redes sociais, seja pela curiosidade, pelas pessoas aderindo ao rosa ou até pelos detalhes do longa. O assunto da vez, inclusive, é bem específico e diz respeito ao Ken. Você sabe o que é uma Mojo Dojo Casa House?

Essa é a questão que tem sido feita aos montes por quem passa pelo TikTok, por exemplo. Se você é um dos que estão nessa dúvida, a gente te explica os detalhes do assunto, um dos temas mais engraçados do roteiro desenvolvido pela diretora Greta Gerwig e por Noah Baumbach.

Já para você que ainda não assistiu, o aviso é um só: esse texto tem spoilers, então siga por sua conta e risco, certo?

O que é Mojo Dojo Casa House?

Passada a euforia inicial apresentada por Barbie no início do longa, quando o rosa toma conta da tela e tudo é perfeito na Barbielândia, o mundo real se expande no roteiro e dá sentido às histórias da aventura de Barbie e Ken. Se antes o personagem de Ryan Gosling era "apenas o Ken" — outra piada certeira do filme — é no mundo dos humanos que o boneco descobre o poder dos homens na sociedade patriarcal que nos cerca cotidianamente.

O que já não é nenhuma novidade, mais fortemente a nós mulheres, se torna uma grande descoberta para Ken, que não hesita em pesquisar mais sobre o tal patriarcado. Ciente da força dos homens e após tentar demonstrar a própria relevância no mundo real, ele descobre que, na verdade, não existe lugar melhor para implementar a ideologia a não ser na própria Barbielândia.

Enquanto o protagonismo de Barbie se desenvolve, também com a atuação fluida e acertada de Margot Robbie, excelente no papel, Ken volta ao mundo dos bonecos e começa a própria jornada para "tomar o poder" do local onde antes era somente um coadjuvante.

Masculinidade aparente

A Mojo Dojo Casa House é, nada mais, nada menos, que a própria Casa dos Sonhos da Barbie (a Barbie's DreamHouse), acredita? Cansado do rosa e de todas as referências deixadas pela Barbie, Ken transforma o espaço em uma verdadeira expressão da suposta masculinidade.

Carros offroad na garagem, cavalos estampados por toda a casa, portas vindas de filmes de faroeste, sofá de couro, cervejas por todo lado. Tudo isso tem um espaço especial para todos os Kens da Barbielândia, que logo depois se transforma, de fato, em um Kendom. O nome, inclusive, é uma referência a Kingdom, expressão usada para definir um reinado.

Legenda: Para divulgar o longa, Mattel e Warner Bros lançaram uma Barbie's Dreamhouse na vida real, disponível no Airbnb, mas com detalhes da Mojo Dojo Casa House e Ken como anfitrião Foto: divulgação/Mattel/Warner Bros.

"Esta é a minha casa dos sonhos, minha casa, é minha!", grita Barbie ao Ken, claramente indignada por perder o próprio espaço. A partir daí, todo o filme brinca com a situação, mostrando como o tal patriarcado imposto por Ken está, na verdade, bem presente no cotidiano do tal "mundo real".

O terceiro ato da película se envolve em torno disso, buscando uma resolução para a retomada da Barbielândia, tomada por Barbies ansiosas, antes de tudo, para serem retiradas do papel de subservientes aos bonecos.

Trend no TikTok

E se tudo que vira sucesso para ou sai do TikTok, com Barbie não seria diferente. O filme já virou tema de várias trends na rede social, como contar sobre o seu próprio Ken da vida real, por exemplo. Nesse caso, mulheres tem brincado com os próprios namorados para representá-los como se eles fossem os bonecos, acompanhantes das Barbies da vida real. Engraçado vai!

A Mojo Dojo Casa House também ganhou sua própria trend, aparecendo em vídeos tanto de homens como mulheres. Neles, detalhes de casas reais aparecem para mostrar como a brincadeira do roteiro de Gerwig também surge de alguma forma na nossa realidade.

Em um dos vídeos, uma casa com sinuca, pias de metal, estampas de couro nos sofás, grandes letreiros em um apartamento e chaveiros com abridores de cerveja divertiram vários seguidores. Em outro, um homem brinca com a tentativa de transformar a própria casa em uma Mojo Dojo Casa House, mas sem sucesso após ser barrado pela própria companheira.

Com o filme ocupando a maioria das salas de cinema em diversos países, Barbie promete ainda conceder muito pano para manga nas redes sociais. Segundo balanço da empresa de análise mídia Comscore, o filme não parece sequer ter diminuído em repercussão após dias de lançamento e já arrecadou mais de US$ 775 milhões em todo o mundo.

Enquanto isso, a maior bilheteria de estreia de um filme dirigido por uma mulher na história, 'Barbie' deve continuar sendo tema de trends no TikTok, afinal de contas, a rede é conhecida tanto por alavancar como abordar o que está em alta. De quebra, Margot Robbie e Ryan Gosling devem ser lembrados pelos papéis icônicos nas premiações que vêm por aí. Basta aguardar!