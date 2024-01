Jovem de 26 anos descobre câncer no olho durante visita de rotina ao oftalmologista

O que deveria ter sido apenas mais uma visita de rotina ao oftalmologista transformou a vida de uma jovem de 26 anos. Durante a consulta, realizada em dezembro de 2022, Eleanor Levine descobriu ter um melanoma ocular, tipo raro de câncer no olho.

Em relato publicado no site Hey Alma, a jovem explicou ter procurado o especialista para corrigir o grau de seus óculos de leitura. O foco do atendimento, no entanto, mudou durante a realização de exames, quando o médico percebeu a existência de um tumor na retina de seu olho esquerdo.

A descoberta surpreendeu Eleanor, já que ela teria “medo de doenças” desde a infância, e por isso, costumava se consultar regularmente e acompanhar sua saúde de perto.

“Eu nem sabia que existia câncer de olho. Como eu poderia ter câncer? Eu tinha 26 anos. Eu nunca tinha fumado nem um cigarro. [...] Minha família nem acreditou em mim quando contei meu diagnóstico”, disse ela.

TRATAMENTO

Após a descoberta, a jovem foi submetida a uma cirurgia de emergência para colocar um anel metálico de tântalo próximo à área mais impactada pelo tumor, como forma de proteger o restante do olho do tratamento com radiação.

Eleanor, então, iniciou uma série de sessões de radioterapia em dezembro daquele ano, e o tumor passou a diminuir lentamente. Durante o processo de cura, a jovem se preocupou em permanecer otimista.

“Comecei a encontrar humor na minha situação, percebendo que agora poderia fazer piadas sobre o câncer! Encomendei um lote de 50 tapa-olhos coloridos, um deles com estampa de leopardo, e recebi muitas piadas de piratas necessárias [...] Meu único plano é não perder um momento. Tudo o que posso fazer é estar aqui agora. Mas, só por segurança, ainda uso minha pulseira de mau-olhado todos os dias”, brincou.