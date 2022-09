Influenciador baiano acusa Anitta de xenofobia e registra Boletim de Ocorrência

Após fazer um comentário polêmico, Anitta foi acusada de xenofobia pelo influenciador digital Vinicius Souza de Menezes Santos, conhecido na internet como Vini Singer.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, o caso teria acontecido no último dia 19. Vini alega que a cantora respondeu uma mensagem dele de forma agressiva. O jovem ainda registrou um boletim de ocorrência contra a carioca.

Na ocasião, Vini teria criticado uma saia curta usada por Anitta, que rebateu: “Amor, quer vir falar da minha roupa que está curta? Curto estilo 0% influenciador digital Vini Singer? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade”, teria dito a artista.

Conforme a publicação, Anitta teria mandado o influenciador voltar para a Bahia. “Então volta pra Bahia, seu baiano, que você sai ganhando em vez de importunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?”.

Chateação e tristeza

O influenciador comentou que ficou chateada com a reação de Anitta. “Isto me machucou muito, acho que a lei tem que ser cumprida. Todos nós somos humanos e temos sentimentos. Estou muito triste com isto”, escreveu Vini Singer no Twitter.