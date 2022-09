Em Fortaleza, Wesley Safadão grava EP com Luan Pereira, Zé Vaqueiro, Eric Land, entre outros nomes

O cantor Wesley Safadão gravou EP audiovisual, na noite desta quinta-feira (22), em Fortaleza. A produção contou com participação de Alanzim Coreano, Eric Lan, Deavele Santos, Zé Vaqueiro, Luan Pereira, Lucas Aboiador, entre outros nomes.

Apenas convidados participaram da gravação. Não houve abertura de bilheteria. É a segunda produção que o forrozeiro grava no restaurante da família, localizado na capital cearense.

Em 2019, o cantor cearense gravou o EP "TBT", projeto que virou festa.

Veja bastidores de gravação de EP:

Antes de gravar a produção audiovisual, o cantor publicou stories no Instagram em atendimento com o fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

"TBT II" será gravado em outubro

O cantor Wesley Safadão anunciou a gravação do DVD "TBT do Safadão 2" para gravar em Caruaru (PE). A produção será realizada no dia 22 de outubro.