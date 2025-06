Eduardo Bismarck diz ser difícil deputados federais ficarem no PDT: 'não fomos valorizados'

O deputado federal licenciado Eduardo Bismarck (PDT) comentou a ida do PDT para a base aliada ao Governo Elmano de Freitas (PT), que chamou de um "movimento aguardado". Apesar disso, ele diz ser difícil a permanência dos deputados federais no partido.

"Não posso responder pelos outros, mas acho que ficou uma sensação de que não fomos valorizados pelo PDT. Então, talvez isso signifique uma dificuldade para permanecer lá", disse o parlamentar, que atualmente comanda a Secretaria de Turismo do Governo do Ceará. Ele disse ainda que, por enquanto, não foi procurado para conversar pelo presidente do PDT Ceará, André Figueiredo.

A declaração foi feita nesta terça-feira (17), no segundo dia de programação do XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025.

Apesar de falar dessa dificuldade, Bismarck disse que considera que a discussão sobre o destino partidário dos parlamentares deve ser discutido apenas no período da janela partidária, entre março e abril de 2026. "Não tem porquê antecipar agora nesse momento esse debate, porque os deputados que estão lá no partido (PDT), estão votando alinhadamente com o partido", pontua, fazendo referência aos posicionamentos na Câmara dos Deputados.

"E essa decisão dos deputados federais, falo de uma maneira geral, não só de mim, será tomada na época da janela partidária, com o diálogo com o nosso senador Cid (Gomes), com o governador Elmano, com o ministro (de Educação) Camilo (Santana), que eu acho que é o caminho". Eduardo Bismarck Deputado federal licenciado e secretário estadual de Turismo

Apesar disso, ele cita que a "tendência" é dele é seguir para o Podemos, partido comandando, a nível estadual, pelo pai dele, o ex-prefeito de Aracati, Bismarck Maia.

Seminário Prefeitos 2025

Eduardo Bismarck foi um dos palestrantes no painel "O Turismo como alavancador do desenvolvimento econômico dos Municípios", realizado nesta terça-feira no Seminário de Prefeitos 2025.

O evento reúne deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O evento é promovido pelo Diário do Nordeste, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.