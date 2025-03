Construção de porto seco integrado à Transnordestina em Quixeramobim aguarda liberação ambiental, diz prefeito

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), foi o entrevistado do Bom Dia Nordeste desta segunda-feira (10) e falou sobre o estágio de implantação do porto seco integrado à Ferrovia Transnordestina, no município.

Segundo o gestor, o empreendimento privado, que contou coma parceria da prefeitura para a cessão do terreno, está em processo de liberação ambiental por parte da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

“É um processo que está se iniciando, está bem discutido com a comunidade e também com o estado do Ceará, com a participação do Governo do Estado”, disse o político.

De acordo com ele, a previsão de investimento é de R$ 670 milhões. “São 360 hectares de terra, que foram destinados pela prefeitura para implantação desse projeto, que fica às margens da Transnordestina”, detalhou.

Anunciado no ano passado, o terminal multimodal já contava, no final de novembro, com 12 pré-contratos firmados. Na época, ao que revelou Ricardo Azevedo, CEO da Value Global Group, empresa responsável pelo projeto, a petroleira Vibra e a Caju Alimentos são algumas das empresas que devem operar no complexo.

A perspectiva dos investidores é de que, até 2027, o porto seco de Quixeramobim gere aproximadamente 10 mil postos de emprego na região do Sertão Central. O empreendimento, que será composto de áreas para armazenagem e outras instalações, promete baratear os custos de produção, graças à otimização da logística.

Durante a conversa, transmitida na Verdinha FM e TV Diário, Cirilo Pimenta falou também sobre a andamento da ferrovia. Conforme o prefeito, a frente de trabalho já chegou em Senador Pompeu, município vizinho ao que administra.

“De momento, estão abrindo agora as valas e os túneis. A gente espera que até o final deste ano e o início do ano que vem os trilhos cheguem em Quixeramobim”, destacou, afirmando que, uma vez concluído, o trecho até a cidade deve se tornar operacional, até que o traçado completo seja finalizado.

Cirilo frisou que acredita no desenvolvimento que a nova ferrovia poderá trazer para o interior do Ceará. “A gente tem uma expectativa muito boa de ativar a economia do Sertão com a chegada da Transnordestina, como foi a chegada do trem, em 1890, em Quixeramobim”, concluiu.

A reportagem do Diário do Nordeste contatou a Semace a fim de obter um detalhamento quanto ao processo de liberação ambiental do projeto logístico. Não houve uma devolutiva até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.