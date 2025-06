Elmano se reúne com CEO global da Fortescue e 'avança diálogo' para projeto de R$ 18 bi no Pecém

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reuniu na quarta-feira (18), com o CEO global da empresa australiana Fortescue, Andrew Forrest, que deve construir uma usina de hidrogênio verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Segundo o governador, o encontro avançou o diálogo para o projeto, estimado em R$ 18 bilhões. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participou da reunião.

“Seguiremos trabalhando para garantir as condições necessárias para tornar o nosso estado um HUB de H2V. A estimativa é de mais de R$ 131 bilhões em investimentos de projetos de várias empresas, com a geração de cerca de 80 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos”, destacou Elmano de Freitas.

A Fortescue foi a primeira empresa do setor a assinar um pré-contrato para se instalar no futuro Hub do Hidrogênio Verde no Pecém. Outras seis empresas também firmaram o compromisso com o governo estadual.

A decisão final de investimento, passo definitivo de negociações para o início das obras, ainda não foi anunciada por nenhuma empresa.

Parte dos projetos sofreu um revés neste ano, com a negativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) de ligação com a rede elétrica nacional.

INVESTIMENTO BILIONÁRIO NO PECÉM

Uma das maiores mineradoras do mundo, a australiana Fortescue está investindo no mercado do hidrogênio em meio às pressões por descarbonização.

A companhia tem projetos para produção do hidrogênio sustentável na Austrália, Estados Unidos, Marrocos, Argentina, entre outros países.

No Brasil, a Fortescue pretende construir uma planta de H2V no Setor 2 da ZPE Ceará. O projeto tem potencial para produzir 837 toneladas de hidrogênio verde por dia a partir do consumo de 2.100 MW de energia renovável.

O empreendimento deve ser dividido em duas fases, de 1.200 MW e 900 MW.

A expectativa é a Fortescue e outras empresas tomem a decisão final de investimento em 2026 e a produção comece no fim de 2027, segundo o Governo do Ceará.