Primeiro projeto em grande escala para instalar planta de Hidrogênio Verde (H2V) no Pecém é aprovado

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação aprovou nesta quarta-feira (9) o primeiro projeto de grande escala para a instalação de uma planta de Hidrogênio Verde (H2V) no Complexo do Pecém, no Ceará. A medida ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionar, no dia 30 de setembro, o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e Investimentos (PHBC).

O pré-contrato firmado para a implementação do projeto da Fortescue prevê investimento de bilhões de dólares e visa a construção de uma das maiores plantas de Hidrogênio Verde do mundo. A indústria aguarda a regulamentação e certificação da lei para que esses investimentos sejam liberados. O avanço do projeto no Pecém ainda depende de uma decisão final de investimento (FID), que será analisada pela diretoria da empresa em 2025.

"Hoje pela manhã, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação aprovou o projeto de um investimento no Ceará, que é da Fortescue. Só esse investimento é de US$ 5 bilhões, mais de R$ 25 bilhões que serão investidos e estamos trabalhando para que aconteça esse investimento, (...) facilitando a decisão de investimento das empresas que querem produzir hidrogênio verde no Ceará", declarou o governador Elmano de Freitas (PT) em live.

O Projeto Pecém tem como objetivo produzir aproximadamente 500 toneladas diárias de H2V por meio da eletrólise da água, utilizando 1,2 gigawatts de energia renovável. Além de gerar energia limpa, o hidrogênio produzido poderá ser utilizado no transporte e na fabricação de diversos produtos sustentáveis, como a produção de fertilizantes, aço e e-combustíveis.

AVANÇO DO PROJETO

Atualmente, a Fortescue trabalha nos ajustes do projeto de engenharia para sua planta de Hidrogênio Verde. A empresa está conversando com fornecedores atuais e potenciais para contratar serviços e produtos locais necessários para a execução do projeto.

Recentemente, a organização obteve a Licença de Instalação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), o que permite o início das obras de preparação do terreno. A expectativa é que as intervenções tenham início até o final deste ano, com a empresa planejando um anúncio oficial sobre a data em breve.