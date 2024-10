Número de inadimplentes no Ceará cai pela 4ª vez seguida, mas inadimplentes têm leve alta

O número de negativados no Ceará caiu pela quarta vez consecutiva na comparação anual. Conforme dados divulgados nessa terça-feira (1º) pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e SPC Brasil, houve uma queda de 8,7% em inadimplência, na comparação de agosto deste ano com agosto de 2023.

Em contrapartida, os dados informam ainda que, na comparação de agosto com julho deste ano, ocorreu um leve aumento de 0,3% na taxa de inadimplência. Mesmo assim, esse cenário revela que o número de negativados vem tendo uma constante queda no Estado, semelhante à tendência nacional.

"A queda da inadimplência medida pelo Banco Central é fato a ser comemorado, por quanto nos aproximamos das datas comemorativas mais relevantes para o comércio, quando a recuperação do poder de compra do consumidor será fundamental para que possamos comemorar um ano de crescimento, desejo boas vendas a todos", pontuou Freitas Cordeiro, presidente da Federação das CDLs do Estado do Ceará.

Valor médio de dívidas

A pesquisa também aponta que houve um aumento em relação ao valor médio devido por cada consumidor negativado, passando de R$ 3.461 em agosto de 2023 para R$ 4.120 para agosto de 2024 – representando um avanço de 19,1%. O levantamento considera a soma de todas as dívidas negativadas.

Segundo a FCDL-CE e o SPC Brasil, grande parte dos inadimplentes, cerca de 32,3%, têm dívidas de até R$ 500. Outros 19,8% dos negativados estão na faixa de dívidas de R$ 1 mil a 2,5 mil. Além desses, 14,7% têm dívidas que superam R$ 7,5 mil.

Em média, cada negativado no Ceará tem dívidas com 2,2 credores, aponta ainda a pesquisa. O Indicador de Recuperação de Crédito mostra que houve um crescimento de 10,7% no número de consumidores que recuperaram crédito por meio do pagamento dos atrasos.

Aumento de vendas no comércio varejista

Neste cenário, foi registrado um aumento expressivo de vendas no comércio varejista, que desconsidera atividades comerciais mais específicas, como a venda de veículos, materiais para construção e atacadista de alimentação e bebidas. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando a comparação entre o período de janeiro e julho de 2024 com o mesmo período do ano anterior.

O estudo também mostra que o comércio varejista do Ceará teve uma alta de 8,4% no acumulado do ano, que compara o período de janeiro a julho de 2024 com o mesmo período de 2023, um valor considerado bem acima da média nacional.

O varejo ampliado apresentou uma queda de 7,6% no acumulado do ano, desempenho também acima da média nacional.