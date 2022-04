Como saber se seu nome está 'sujo'; veja formas de regularizar o CPF

O "nome sujo" na praça é um impeditivo para fazer compras a prazo, conseguir empréstimos em banco, cartões de crédito e outras transações no mercado. Por isso, é importante que manter o CPF regularizado.

Para saber se o seu nome está nessa condição, é preciso consultar o cadastro de empresas especializadas em registrar a inadimplência de consumidores.

Vale lembrar que as dívidas podem ser consultadas, liquidadas ou parceladas. Inclusive, a Serasa tem um cadastro com quase 65 milhões de CPFs inadimplentes, o que soma mais de 200 milhões de dívidas.

No site, será preciso fazer um registro informando nome completo e data de nascimento, que vai gerar um login e uma senha. Veja abaixo onde pesquisar.

Como descobrir se o nome está sujo?

As consultas devem ser realizadas em duas principais plataformas que reúnem as dívidas abertas de cada pessoa e fazem o acompanhamento da situação cadastral.

Serasa Experian

Para consultar no Serasa, que é gratuito, deve-se acessar o site ou ou aplicativo do Serasa (disponível tanto no Google Play e na App Store).

Depois disso, basta fazer um cadastro e clicar em consultar "Meu CPF". Depois disso. Você terá acesso às informações cheques sem fundo, protestos em cartório, ações judiciais ou outras dívidas em seu nome.

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)

Já o SPC é pago. Os planos variam de R$ 9,90 a R$ 16,90, conforme mostra o site. Da mesma forma que o Serasa, basta entrar no endereço virtual ou aplicativo para realizar a consulta com os seus dados.

Como limpar o nome?

Após descobrir a origem das dívidas, o consumidor deve procurar diretamente a empresas ou pode realizar o pagamento pelas plataformas citadas acima.

