Emissão de RG e CPF em Fortaleza: saiba qual local está mais perto do seu bairro

Desde o início da pandemia, a emissão de Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) está sendo feita mediante agendamento nos sites de órgãos que disponibilizam o serviço, como os Vapt-Vupt e as Casas do Cidadão de Fortaleza.

Os serviços são geridos pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), por meio da Coordenadoria de Cidadania.

Em casos emergenciais, a emissão do RG pode ser solicitada pelo chat da SPS ou pelo e-mail da Coordenadoria de Cidadania (cocid@sps.ce.gov.br).

Locais onde tirar RG e CPF em Fortaleza

Vapt- Vupts

Os Vapt-Vupts estão localizados nos bairros Messejana e Antônio Bezerra, e oferecem cerca de 16 serviços ligados ao Governo do Estado. O agendamento é feito por meio do site, onde você escolhe qual unidade é mais próxima do seu bairro. Elas estão localizadas nos seguintes endereços:

- Rua Demétrio de Meneses, 3750, Antônio Bezerra

- Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana.

É importante ressaltar, que nos Vapt-Vupts, depois de cancelar três vezes o agendamento, você fica impedido de realizar um novo por cinco dias, já se faltar duas vezes ao mesmo, você fica bloqueado de realizar novos agendamentos por um período de 30 dias.

Casa do Cidadão

A Casa do Cidadão também oferece o serviço mediante agendamento no site, e também tem duas unidades disponíveis para agendamento desses serviços.

Para emissão de RG, primeira e segunda via e primeira via do CPF:

Edifício Deputado Francisco das Chagas - Anexo III

Av. Pontes Vieira, Nº 2300, 4º andar, São João do Tauape

Para emissão da primeira via do CPF:

Avenida Carapinima, nº 2200, Benfica, Fortaleza-CE (Shopping Benfica), ao lado da Caixa Econômica Federal.

Central da Cidadania

Os serviços também são ofertados, por meio de agendamento em site, pela Câmara Municipal de Fortaleza na Central da Cidadania, localizada no bairro Luciano Cavalcante.

Rua Thompson Bulcão, 830 – Luciano Cavalcante

