Veja como saber se o seu nome está 'sujo' e como limpá-lo

O "nome sujo" na praça é um impeditivo para a concessão de crédito, financiamentos imobiliários e outras transações no mercado. Situação que pode gerar problemas ao planejamento financeiro da família ou mesmo dos negócios devido às restrições.

Segundo o mestre em Economia e diretor da Compliance Contabilidade, Rondinelly Coelho, é fundamental o acompanhamento constante da situação cadastral para evitar surpresas desagradáveis.

“É comum que o consumidor só descubra estar com o nome sujo quando existe uma necessidade de utilizá-lo para uma compra, um crediário ou financiamento. Neste momento de necessidade, a compra ou transação não é autorizada”, diz.

“Por isso, é importantíssimo que a pessoa seja proativa para fazer consultas prévias antes de realizar a busca por crédito”, frisa. Veja abaixo orientações para descobrir se o nome está 'sujo' e como limpá-lo.

Como descobrir se o nome está sujo

Segundo Rondinelly, as consultas devem ser realizadas em duas principais plataformas que reúnem as dívidas abertas de cada pessoa e fazem o acompanhamento da situação cadastral.

Serasa Experian

Para consultar no Serasa, que é gratuito, deve-se acessar o site ou ou aplicativo do Serasa (disponível tanto no Google Play e na App Store).

Depois disso, basta fazer um cadastro e clicar em consultar "Meu CPF". Depois disso. Você terá acesso às informações cheques sem fundo, protestos em cartório, ações judiciais ou outras dívidas em seu nome.

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)

Já o SPC é pago. Os planos variam de R$ 9,90 a R$ 16,90, conforme mostra o site. Da mesma forma que o Serasa, basta entrar no endereço virtual ou aplicativo para realizar a consulta com os seus dados.

Como limpar o nome?

Após descobrir a origem das dívidas, o consumidor deve procurar diretamente a empresas ou pode realizar o pagamento pelas plataformas citadas acima,.

Rondinelly frisa que a negociação é fundamental para o abatimento dos juros. Portanto, deve-se buscar o meio que oferece melhores condições.