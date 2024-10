Ministério da Fazenda atualiza lista de bets autorizadas no País; veja nomes

A lista de bets autorizadas a operar no Brasil até dezembro deste ano foi atualizada pelo Ministério da Fazenda na noite dessa terça-feira (8). Ao todo, 96 empresas, com respectivamente 213 bets, já receberam autorização. Enquanto isso, as listas dos estados têm 18 empresas.

As permissões para a lista deveriam ter sido solicitadas até o último dia 17 de setembro, todas elas encaminhadas à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Dados da própria pasta apontam que 27 empresas que haviam realizado o pedido dentro do prazo não entraram na primeira lista. A relação inicial foi divulgada no dia 1º de outubro com 89 empresas, donas de 193 bets.

A Esportes da Sorte, por exemplo, havia pedido autorização no prazo, mas só acabou entrando nesta nova atualização. A empresa foi investigada na Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que analisa um suposto esquema de jogo ilegal. Além disso, a VaideBet, que também foi de apuração policial, passou a constar na lista.

A inclusão de novas empresas, apontou o Ministério da Fazenda, "deu-se após esclarecimentos de questões identificadas no curso do processo de autorização".

Veja a lista de bets autorizadas a funcionarem no território brasileiro:

Betano – Kaizen Gaming Brasil Ltda

Superbet - Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT)

Magicjackpot - Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT)

Luckydays – Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT)

ReidoPitaco - MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda

Pitaco – MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda

Sportingbet - Ventmear Brasil S.A.

Betboo – Ventmear Brasil S.A.

Caesar’s – Big Brazil Tecnologia

Betnacional – NSX Brasil S.A.

Mr. Jack Bet – NSX Brasil S.A.

Pagbet – NSX Brasil S.A.

KTO – Apollo Operations Ltda

Betsson – Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A.

Galera Bet – Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A.

F12.be – F12 do Brasil Jogos Eletrônicos

Luva.bet – F12 do Brasil Jogos Eletrônicos

Brasil bet – F12 do Brasil Jogos Eletrônicos

SportyBet – Blac Jogos Ltda

EstrelaBet – EB Intermediações e Jogos S/A

Betfair – Betfair Brasil Ltda

PokerStars – Betfair Brasil Ltda

7 Games – OIG Gaming Brasil Ltda

Betao – OIG Gaming Brasil Ltda

R7 – OIG Gaming Brasil Ltda

Novibet – NVBT Gaming Ltda

SeguroBet – Seguro Bet Ltda

Ijogo - GameWiz Brasil Ltda

fogo777 – GameWiz Brasil Ltda

p9 – GameWiz Brasil Ltda

9f – GameWiz Brasil Ltda

6r – GameWiz Brasil Ltda

bet.app – GameWiz Brasil Ltda

Bet365 – HS do Brasil Ltda

Aposta Ganha – Aposta Ganha Loterias Ltda

Brazino777 – Futuras Apostas Ltda

Betway – Sorento Bay Ltda

Jackpot City – Sorento Bay Ltda

Spin Palace – Sorento Bay Ltda

SeuBet – H2 Licensed Ltda

H2 Bet – H2 Licensed Ltda

VBet – SC Operating Brasil Ltda

Vivaro – SC Operating Brasil Ltda

Casa de Apostas – CDA Gaming Ltda

Bet Sul – CDA Gaming Ltda

BetFast – Fast Gamings S.A.

Faz1bet – Fast Gamings S.A.

Tivobet – Fast Gamings S.A.

4play – Lucky Gaming LTDA

Pagol – Lucky Gaming LTDA

Estadium– Grove Eagle Gestão de Bens LTDA

Joganho – Grove Eagle Gestão de Bens LTDA

Oten – Grove Eagle Gestão de Bens LTDA

SupremaBet – Suprema Bet Ltda

MaximaBet – Suprema Bet Ltda

XPGames – Suprema Bet Ltda

Betesporte – Betesporte Aposta Online Ltda

Lance de Sorte – Betesporte Aposta Online Ltda

King Panda – King Panda Group Ltda

Leo Vegas – Boa Lion S.A.

Royal Panda – Boa Lion S.A.

Betspeed – Betspeed Ltda

Sorte online – Levante Brasil Ltda

Lottoland – Levante Brasil Ltda

ArenaPlus – Digiplus Brazil Interactive Ltda

PixBet – Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda

Flabet – Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda

Bet da Sorte – Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda

Rio Jogo – Lema Administração e Participações S.A.

LottoMaster – Lema Administração e Participações S.A.

betagora – Lema Administração e Participações S.A.

Playpix – Hope Gaming Ltda

Dupoc – Hope Gaming Ltda

Apostou - Betbr Loterias Ltda

b1.bet – Betbr Loterias Ltda

BRBET – Betbr Loterias Ltda

Bet Gorillas – Gorillas Group do Brasil Ltda

Donald bet – Gorillas Group do Brasil Ltda

BateuBet – EA Entretenimento e Esportes Ltda

Bet Warrior – Track Gaming Brasil Ltda

Pixmile– Sortenabet Gaming Brasil S.A.

Sorte na Bet – Sortenabet Gaming Brasil S.A.

Bet Fusion – Sortenabet Gaming Brasil S.A.

Bandbet – Bell Ventures Digital Ltda

vivasorte – Bell Ventures Digital Ltda

Afun – Brilliant Games

Blaze – Foggo Entertainment

Jonbet – Foggo Entertainment

Bet7k – Ana Gaming Brasil S/A

Cassino Pix – Ana Gaming Brasil S/A

Bet Vera – Ana Gaming Brasil S/A

Cbet – 7MBR Ltda

Vertbet – 7MBR Ltda

Dashboard Fund – 7MBR Ltda

UPBETBR – UPBET Brasil Ltda

9d – UPBET Brasil Ltda

Wjcasino – UPBET Brasil Ltda

Betmotion– Enseada Serviços e Tecnologia Ltda

Betman – Enseada Serviços e Tecnologia Ltda

Apostou Ganhou – Enseada Serviços e Tecnologia Ltda

Alfa.bet – Alfa Entretenimento S.A

MMABet – Select Operations Ltda

PAPI GAMES – Select Operations Ltda

IN2BET – Select Operations Ltda

Bet4 – B3T4 International Group LTDA

BR4Bet – Select Operations Ltda

GoldeBet – Select Operations Ltda

lotogreen – Sabiá Administração Ltda

Bolsa de Aposta – A2FBR Ltda

Fullbet – A2FBR Ltda

BetBra – A2FBR Ltda

Pinnacle – A2FBR Ltda

MatchBook – A2FBR Ltda

Verdinha – A2FBR Ltda

betboom – Betboom Ltda

BetFive – Tropicalize Bet Ltda

IO – Tropicalize Bet Ltda

B2X - Tropicalize Bet Ltda

JetBet – Tropicalize Bet Ltda

SorteBet – Tropicalize Bet Ltda

Pinbet – Tropicalize Bet Ltda

Aposta 1 – Aposta 1 Ltda

Apostamax – Aposta 1 Ltda

InplayBet– Jogo Principal Ltda

GingaBet – Jogo Principal Ltda

QGBet – Jogo Principal Ltda

Bacana Play – Skill on net Ltda

Play Uzu – Skill on net Ltda

BetCopa – Worls Sports Technology Ltda

Aposta365 – AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda

multibet – RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda

acelerabet – RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda

Play7 – GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A.

Zedocash – GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A.

Bankbet – GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A.

Amabet – Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda

BetFortuna – Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda

Fortuna Play – Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda

LampionsBet – FC Entretenimento Esportivo Ltda

Responsa – Responsa Camming Brasil Ltda

Joga Limpo – Responsa Camming Brasil Ltda

Odd Fair – Responsa Camming Brasil Ltda

Única Bet – SPE Única Bet Ltda

Bicho no Pix – SPE Única Bet Ltda

Claro Bet – SPE Única Bet Ltda

FazoBetAí – Lindau Gaming Brasil S.A.

oleybet – Lindau Gaming Brasil S.A.

betpark – Lindau Gaming Brasil S.A.

Meridianbet – Meridian Gaming Brasil SPE Ltda

NossaBet– Laguna Serviços e Tecnologia Ltda

Spin365 – Laguna Serviços e Tecnologia Ltda

Mundifortuna – Laguna Serviços e Tecnologia Ltda

MetBet – Atlantis Comércio Eletrônico e Software House

EsportivaBet – Atlantis Comércio Eletrônico e Software House

MetGol 100% – Atlantis Comércio Eletrônico e Software House

Tropino – Estadox Ltda

Anima Bet – Estadox Ltda

Esporte 365 – Vanguard Entretenimento Brasil Ltda

Bet Aki – Vanguard Entretenimento Brasil Ltda

Jogo de Ouro – Vanguard Entretenimento Brasil Ltda

GeralBet - WK Negócios e Finanças Ltda

Betinha - WK Negócios e Finanças Ltda

Zona de Jogo - WK Negócios e Finanças Ltda

ApostaOnline - WK Negócios e Finanças Ltda

OnlyBets – Zona de Jogo Negócios e Participações Ltda

Logame – Logame do Brasil Ltda

LogFlix – Logame do Brasil Ltda

Liderbet – Logame do Brasil Ltda

Bullsbet – SevenX Gaming S/A

Elisa.bet – Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online

Pagamentos.bet – Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online

Lotoaposta – Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online

Davbet – Bbet Ltda

playbonds – Bbet Ltda

Bet.bet – Bet.bet Soluções Tecnológicas S.A

1xBet – Defy Ltda

1xcassinos – Defy Ltda

Apuesta 360 – Defy Ltda

Rivalo – Olavir Ltda

A247 – Hilgardo Gaming Ltda

Receba.com – Brand Force Mastery Ltda

Latinbet – Brand Force Mastery Ltda

Lumosbet – Brand Force Mastery Ltda

Mc Games – Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda

MonteCarlosbet – Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda

MonteCarlos – Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda

Betmillion – Cash for Pay Ltda

ApostaTudo – Cash for Pay Ltda

Betsat – Cash for Pay Ltda

Zbet– Zbet Ltda

Xbet – Zbet Ltda

Kbet – Zbet Ltda

Puskás Bet – Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas

Cibet – Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas

Big Win Free – Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas

GRXBet – G2 Negócios Digitais Ltda

BRX Gaming – BRX Gaming S.A.

Ricobet – BRX Gaming S.A.

Parimatch – Amplexus Corporation Ltda

Megaposta – Nexus International Ltda

Betex – Nexus International Ltda

Lanistar – Nexus International Ltda

Marjosports– JBD Comunicação e Tecnologia Ltda

Hanzbet – JBD Comunicação e Tecnologia Ltda

Chegou Bet – JBD Comunicação e Tecnologia Ltda

Hiper Bet — Hiper Bet Tecnologia Ltda

Stake — Stake Brazil Ltda.

Luck.Bet— LBBR Apostas de Quota Fixa Ltda.

1 Pra 1 — LBBR Apostas de Quota Fixa Ltda.

Starbet — LBBR Apostas de Quota Fixa Ltda.

Confira a lista das autorizadas a funcionar:

Paraná

BETPR Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

WLC Paraná Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA

GAEV Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

SPE Pix Bet Soludges Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

Concessionária de Loterias do Estado do Paraná Laguna Serviços e Tecnologia LTDA

Maranhão

Embralote Concessionária de Serviços Lotéricos do Maranhão SPE S/A

WLC Maranhão Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA

SDL Concessionária de Loterias no Estado do Maranhão SPE S/A

BR Lotto Concessionária da Loteria Estadual do Maranhão SPE S/A

Minas Gerais

Keno Loteria do Brasil LTDA

Rio de Janeiro