Fortescue, que planeja investir bilhões no Ceará, lança primeira planta de hidrogênio nos EUA

A australiana Fortescue - que tem pré-contrato assinado para uma planta de hidrogênio verde de US$ 5 bilhões no Pecém - realizou, no dia 2 de maio, o lançamento de sua primeira instalação para produção de hidrogênio nos Estados Unidos, a Arizona Hydrogen, em Buckeye, Arizona.

Trata-se de um marco representativo no novo capítulo do desenvolvimento do projeto de US$ 550 milhões da empresa na produção de hidrogênio verde nos Estados Unidos, o primeiro de uma série de investimentos planejados em energia verde da Fortescue na América do Norte. O evento também renomeou a instalação de hidrogênio verde em Buckeye, Arizona, para Arizona Hydrogen.

Veja também Victor Ximenes Empresa cearense reduz inadimplência em escolas particulares Victor Ximenes Supermercados do Nordeste têm mais de 50 mil vagas de emprego abertas, diz Abras

Esse é o primeiro projeto de hidrogênio verde da empresa que teve Final Investment Decision(FID) - Decisão Final de Investimento. No caso do projeto do Pecém, a expectativa é que tal decisão ocorra até 2026.

A Fortescue está construindo um portfólio global de projetos de energias renováveis, como eólicas, solar fotovoltaica, hidrogênio verde renovável e amônia verde e soluções de tecnologia verde. Além de Brasil e Estados Unidos, há projetos na Austrália, Noruega e Marrocos.

O presidente executivo e fundador da Fortescue, Dr. Andrew Forrest AO, juntamente com líderes estaduais, locais e tribais norte-americanos, participaram da cerimônia da instalação que tem o potencial de criar mais de 400 empregos durante as operações, incluindo 40 empregos diretos, além de mais de 2.000 empregos durante a fase de construção.

O foco da Fortescue nos EUA é construir uma cadeia de suprimentos de energia verde, investindo em recursos de zero emissões para produzir energia renovável em uma escala equivalente à da indústria de petróleo e gás.

Em seu discurso durante a cerimônia, Dr. Andrew Forrest AO elogiou o compromisso da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com a transição energética, ao mesmo tempo em que destacou a importância de um ambiente regulatório que incentive o avanço da indústria. Ele ressaltou a contribuição significativa que projetos como o Arizona Hydrogen podem trazer para a economia e para os esforços de descarbonização.

"Os EUA deram passos sérios para atrair investimentos globais em hidrogênio verde e projetos de descarbonização, como a instalação de hidrogênio solar e eólica do Arizona da Fortescue. A Fortescue é decididamente pioneira nesse espaço, o mundo precisa que avancemos rapidamente", disse Forrest.

Arizona Hydrogen está estrategicamente posicionada para produzir até 11.000 toneladas de hidrogênio verde líquido anualmente, desempenhando um papel vital na descarbonização do setor de transporte pesado em estradas. O mercado do sudoeste consome aproximadamente 5 bilhões de galões de diesel anualmente no transporte pesado, tornando o empreendimento um player estratégico na redução de emissões no setor de mobilidade. Além disso, a instalação contribuirá para a liderança do Arizona como um líder nacional em tecnologias de energia limpa e inovação.

Impactos

De acordo com novos dados econômicos da NDP Analytics, durante a fase de construção de dois anos, a Arizona Hydrogen tem o potencial de criar até 2.244 empregos diretos, indiretos e induzidos que poderiam receber US$ 124,2 milhões em salários.

A instalação poderia adicionar US$ 187,8 milhões ao PIB do Arizona e gerar um potencial de US$ 31,7 milhões em impostos sobre a renda e vendas para governos estaduais e locais.

Durante a fase de operação, espera-se que o Arizona Hydrogen empregue 40 pessoas na própria instalação, como parte de um potencial de 431 empregos diretos, indiretos e induzidos que poderiam receber US$ 29,3 milhões em salários.

O Arizona Hydrogen também poderia adicionar US$ 59,2 milhões ao PIB do Arizona e gerar US$ 9,1 milhões em impostos sobre a renda e vendas para governos estaduais e locais anualmente.