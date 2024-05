Empresa cearense reduz inadimplência em escolas particulares

Uma empresa cearense está ganhando território no segmento de gestão financeira para escolas particulares. Um braço do Grupo Meireles e Freitas, a Kedu atua em mais de 300 escolas em 21 estados e conseguiu reduzir, neste ano, a inadimplência dos colégios em 22% sobre o ano passado.

No Ceará, a taxa de inadimplência nas escolas particulares em 2023 foi de 28%, em média, segundo dados são da Sponte, solução de gestão escolar da Linx - resultado acima da média do Nordeste, de 26%.

A empresa assume o risco da instituição sobre a sua inadimplência, fazendo com que essa dívida seja zerada ao longo do ano. E também realiza a antecipação da receita, ou seja, adianta os valores referentes às mensalidades em datas fixas, proporcionando ao colégio uma previsibilidade em seu fluxo de caixa.

Esse segmento é liderado por outro player cearense, o Isaac Educação (fundado por David Peixoto e Ricardo Sales), adquirido em 2022 pela Arco, de Ari de Sá Neto.

No caso da Kedu, a cesta de serviços inclui ainda a solução de matrícula e rematrícula, que promete aumentar a retenção dos melhores alunos e a captação de novos estudantes.

"As escolas que utilizaram os serviços cresceram em média 18% no ciclo do ano de 2024 em relação ao ciclo de 2023", pontua Venâncio Freitas, CEO da companhia.

A carteira da empresa chegou a R$ 270 milhões por mês em mensalidades.