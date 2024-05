Supermercados do Nordeste têm mais de 50 mil vagas de emprego abertas, diz Abras

Estudo da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) aponta que os supermercados do Nordeste possuem 51 mil vagas de emprego abertas.

Os postos são para lojas em todos os seus formatos e canais de distribuição, incluindo atacarejo, supermercado convencional, hipermercado, loja de vizinhança, loja de conveniência, loja de container/condomínio, e-commerce e minimercados, mercearias, armazéns e hortifruti.

Divisão por regiões

Em todo o País, o número de oportunidades potenciais no setor chega a 357 mil. Veja abaixo a distribuição por regiões.

Sudeste: 207 mil

Sul: 66 mil

Nordeste: 51 mil

Centro-Oeste: 18 mil

Norte: 12 mil

Conforme o Ranking Abras 2024, no ano passado, essas empresas empregavam 9 milhões de pessoas em mais de 414 mil lojas no país. Desse total, as mulheres representaram 4,6 milhões (51,3%) e os homens 4,4 milhões (48,7%).

O setor supermercadista representa 9,2% do PIB nacional e alcançou um trilhão de reais em faturamento em 2023.

