Supermercado investirá R$ 50 milhões em novo Centro de Distribuição no interior do Ceará

O Diniz Supermercados vai erguer um Centro de Distribuição na cidade do Crato, no Cariri, após assinar contrato de comodato de imóveis com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), nessa segunda-feira (29).

Para a implantação do empreendimento logístico, a empresa investirá R$ 50 milhões. Os terrenos em que o CD será instalado estão localizados no Distrito Industrial do Cariri (DIC).

O Centro de Distribuição contará com aproximadamente 26.000 m² de área construída, totalizando uma área 35.923 m².

Empregos

“A empresa emprega hoje quase mil colaboradores e possui 10 lojas. Com a expansão, prevê a criação de mais 100 empregos, somente nesta unidade, em 12 meses de implantação”, comenta o presidente da Adece, Danilo Serpa.

A Rede Diniz possui unidades em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Fortaleza, tendo ultrapassado recentemente a marca de mil colaboradores. A pretensão é armazenar no Centro de Distribuição 80% dos produtos vendidos, para o abastecimento das unidades existentes e as que serão implantadas futuramente.

A companhia abrirá um novo supermercado em Missão Velha e iniciará a construção de mais uma

loja no bairro Vila Três Marias, em Juazeiro do Norte-CE.

A companhia está entre as 10 maiores supermercadistas do Ceará, com um faturamento de R$ 394 milhões, segundo dados da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

