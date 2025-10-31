Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra caminhão trafegando pela BR-116, na altura da cidade de Chorozinho

Opinião

Seis rodovias que cortam o Ceará são estratégicas para logística da Transnordestina; veja quais

Sem melhorias nas condições de rodovias, empresas podem buscar outras estados para se instalarem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 08 de Setembro de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222

Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues 09 de Agosto de 2025
moto de amigos que sofreram acidente

Ceará

Amigos morrem em acidente de trânsito a caminho do trabalho na BR-020, no Ceará

O impacto da batida fez as vítimas serem arremessadas da motocicleta. Eles morreram ainda no local, antes de serem socorridos

Matheus Facundo e Leabem Monteiro 01 de Julho de 2024
Acidente de carro na BR-020

Segurança

Justiça aceita denúncia contra condutor de carro na contramão que atropelou motociclista em Caucaia

Motorista teve a habilitação de dirigir suspensa; vítima de 39 anos morreu na hora

Redação 20 de Junho de 2023
FOTO

Segurança

PRF apreende 1 kg de cocaína em carro e prende casal em flagrante, na BR-020, em Canindé

Pacote com a droga estava escondido no banco traseiro e o condutor tentou evitar vistoria

Redação 27 de Abril de 2021

Segurança

Pá eólica transportada por caminhão que se envolveu em acidente ainda bloqueia BR-020 em Parambu

Conforme PRF, material será retirado ainda nesta segunda-feira (31), porém não há previsão de horário

Redação 31 de Agosto de 2020

Metro

Anel Viário tem congestionamento após desvios no entroncamento com a CE-065

O tráfego foi intensificado nas proximidades com a Avenida Osório de Paiva

Redação 31 de Agosto de 2020

Segurança

Duas pessoas morrem após terem carro esmagado por pá eólica transportada por carreta

Acidente aconteceu no quilômetro 47, na localidade de Pau Preto, no município de Parambu

Redação 30 de Agosto de 2020

Segurança

PRF apreende 26 motocicletas e ciclomotores que trafegavam de forma irregular na BR-020, no Ceará

Após as apreensões, os veículos foram conduzidos para o pátio da empresa contratada pelo órgão

Redação 10 de Agosto de 2020

Metro

Motoristas enfrentam longo congestionamento no 4º Anel Viário devido a obras do Dnit

O semáforo que antes existia no trecho e que orientava pedestres e motoristas foi desativado porque a via foi interditada com blocos de concreto

Redação 15 de Agosto de 2019
1 2 3