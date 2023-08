Os motivos do Ceará para contratar o técnico Vagner Mancini

A diretoria do Ceará anunciou a contratação do técnico Vagner Mancini para substituir Guto Ferreira, demitido na última terça-feira (29). O profissional de 56 anos chega com a missão de embalar o clube na Série B de 2023, em uma cartada final em busca do acesso, além de iniciar o projeto de 2024.

O Diário do Nordeste apurou que três pontos nortearam a escolha pelo comandante para a sequência do trabalho: estilo de jogo ofensivo, conhecimento da instituição e gestão de pessoas.

As características eram parte de um perfil traçado pela gestão alvinegra para definir o nome que pudesse integrar um projeto a longo prazo. Internamente, a diretoria compreende que a sucessão de treinadores no ano (Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca e Guto Ferreira) atrapalharam o time e que o DNA deve ser mais proativo.

Legenda: Vagner Mancini comandou o Ceará em 2011, quando foi campeão cearense Foto: Rodrigo Carvalho / Arquivo Agência Diário

Por isso, a ideia é manter Mancini até o fim do contrato, mesmo sem a conquista do acesso. A passagem do treinador no América-MG também funciona como histórico positivo do que é buscado no momento. No Coelho, manteve o time na elite entre 2022 e 2023, além de disputar Sul-Americana e Libertadores.

Vagner Mancini Técnico do Ceará “Estive aqui como jogador em 2002. Fui capitão e campeão cearense. Em 2011, tive essa alegria de ser campeão como treinador. Voltar ao Ceará é motivo de orgulho, a possibilidade de fazer parte de um grande projeto. Para mim, estrutura e planejamento se resumem a pessoas. Construir isso é um desafio e me encoraja. O diferencial será o torcedor jogando junto com a gente para buscarmos as conquistas”.

A única passagem de Mancini como treinador do Ceará foi em 2011. A gestão avalia que o profissional evoluiu, com mais conceitos táticos e experiência após defender equipes como Corinthians e Grêmio.

No âmbito do contato com o elenco, se avalia que, em equipes anteriores, o técnico conseguiu dar um ‘choque’ no grupo e extrair resultados rapidamente, o que poderia contribuir durante a Série B. A apresentação oficial do novo comandante será nesta sexta-feira (1º), às 10h, na sede alvinegra.