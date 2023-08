Vagner Mancini é o novo técnico do Ceará. O treinador de 56 anos chega para o lugar de Guto Ferreira, demitido na tarde desta terça-feira (29). Ele assinou contrato com o Vovô até o fim de 2024 e comanda seu primeiro treino na quinta-feira (31).

O novo treinador chega ao Alvinegro acompanhado do auxiliar técnico Regis Angeli, o preparador físico Lucas Vinícius e o analista de desempenho Cláudio de Andrade.

Mancini será o 4º treinador do Vovô nesta Série B. Antes dele, comandaram o time, Morínigo (2 jogos), Eduardo Barroca (13 jogos) e Guto Ferreira (11 jogos).

O novo treinador chega para as 13 rodadas finais na competição. O Vovô é o 11º colocado com 35 pontos, 8 do G4.

Volta ao Vovô

Mancini foi jogador do Ceará nos anos de 2002 e 2004, e treinador da equipe em 2011, levando o Vovô ao título cearense e até a semifinal da Copa do Brasil, mas foi demitido no decorrer da Série A do mesmo ano.

Último trabalho

O último trabalho de Mancini foi no América/MG. Ele assumiu o time em 2022 e conseguiu levar o Coelho para a Sul-Americana de 2023. Ele foi demitido em 6 de agosto, devido a má campanha na Série A do Brasileiro, onde o time mineiro é lanterna. Na “Sula”, porém, o treinador conduziu a equipe até as quartas de final.