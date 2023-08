Ceará desperdiçou 8 pontos ao permitir empates após sair na frente na Série B; veja lista

A campanha do Ceará na Série B é frustrante e cheia de tropeços que evitam o clube se aproximar no G4 ou até mesmo entrar no grupo de acesso pela 1ª vez com 25 rodadas disputadas. Só com o atual técnico Guto Ferreira, são 5 empates em 11 jogos, e quatro deles, o Vovô saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado, amargando a igualdade e desperdiçando 8 pontos na tabela.

O empate em 2 a 2 contra Tombense quando vencia por 2 a 0 foi a última frustração do tipo, em jogo realizado em Muriaé no sábado (26). Erick (aos 2 minutos e Barletta (aos 9 minutos), abriram boa vantagem para o Ceará, mas o time cearense permitiu o empate no 2º tempo, sofrendo gols de Kleiton aos 38 e Marcelinho aos 49 do 2º tempo.

Legenda: O Ceará tropeçou contra o Tombense no último sábado mesmo abrindo 2 gols de vantagem Foto: Israel Simonton/Ceará SC

Outros tropeços

Mas antes disso, o Vovô seguiu o mesmo roteiro contra Mirassol (1x1, no Municipal de Mirassol), Ituano (1x1, no Castelão), Ponte Preta (1x1 no Castelão).

Contra o Mirassol, o Ceará saiu na frente com Erick, aos 44 minutos, mas sofreu o empate aos 52 minutos do 1º tempo com Chico Kim.

Diante do Ituano, Erick marcou aos 47 minutos do 1º tempo, mas Wesley Pombo empatou aos 35 do 2º tempo.

Outra frustração no Castelão ocorreu diante da Ponte Preta. Curiosamente, os 8 pontos são a distância do Ceará para o G4 da Série B. Barletta fez o gol do Ceará com 2 minutos do 2º tempo, mas Eliel empatou aos 24 do 2º tempo.