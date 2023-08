Sede do Ceará é alvo de protestos e amanhece com muros pichados nesta terça

Insatisfeitos com a fase que vive o Ceará, torcedores picharam os muros da sede alvinegra na madrugada dessa terça-feira (29). Frases como "time lixo" e "joga por amor ou pela dor" foram algumas das que ficaram estampadas nas paredes do CT do Vovô, na Av. João Pessoa, em Porangabuçu.

Em nota, a assessoria do Ceará informou que o clube lamenta o dano ao patrimônio e afirmou que todas as paredes já foram pintadas novamente. Ainda segundo a comunicação do clube, o "protocolo é enviar as imagens das câmeras de segurança à polícia pra identificação dos infratores".

O Ceará tem sido alvo de muitas críticas e protestos em decorrência da má fase que vive. Na temporada, o Alvinegro já trocou o comando da equipe três vezes, como uma forma de tentar mudar o momento que vive, mas nenhum dos treinadores deram ao torcedor o resultado esperado. Com o elenco mais caro da Série B, a equipe ocupa a 11ª posição, com 35 pontos, sendo nove vitórias, oito empates e oito derrotas.

O Vovô não chegou a entrar no G4 em nenhuma rodada, sendo a 7ª posição o mais perto que conseguiu chegar da zona de classificação.