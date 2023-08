Dois jogos em casa e 7 confrontos diretos podem ajudar o Ceará nas próximas rodadas da Série B

Depois do frustrante empate em 2 a 2 do Ceará com o Tombense, o torcedor alvinegro não tem nenhum motivo para otimismo e continuar acreditando no acesso para a Série A. E não é pra menos, afinal, o futebol mostrado pela equipe de Guto Ferreira é desanimador e são os mesmos 8 pontos que separam o Vovô na zona de acesso, restando agora apenas 13 rodadas para o fim da Série B.

Em 11º com 35 pontos, o Vovô está 8 do Juventude (43 pontos), mas ainda precisaria ultrapassar mais 6 adversários até chegar ao G4: Novorizontino (42), Vila Nova (41), Guarani (41), Atlético/GO (38), Mirassol (36), CRB (36). Ou seja, uma caminhada árdua.

Pessimismo à parte, podemos dizer que o Ceará joga suas últimas fichas nos 2 jogos seguidos em casa que terá, diante de Criciúma (no sábado, 2, às 17 horas no Castelão) e Londrina (no dia 6, no PV, às 21h50).

Caso conquiste os 6 pontos (eu sei torcida alvinegra, é difícil acreditar que isso aconteça), mas vai lá que acontece, o Ceará chegaria a 41 pontos e pode contar com confrontos diretos de adversários para reduzir a distância para o G4. E claro, já reduziria automaticamente a distância para o Criciúma, que tem 44.

Na melhor das hipóteses, o Vovô pode ficar 3 pontos do G4. Veja cenário:

Legenda: O cenário mais otimista para o Vovô em duas rodadas (26ª e 27ª), é reduzir a distância para o G4 pela metade: 4 pontos. Foto: Reprodução / srgoool

São 7 confrontos diretos que podem deixar o Alvinegro mais próximo do G4:

26ª rodada

Vitória x Mirassol

SEX 01/09/2023 BARRADÃO 19:15

Vila Nova x CRB

DOM 03/09/2023 OBA 15:45

Botafogo-SP x Sport

DOM 03/09/2023 SANTA CRUZ 18:00



27ª rodada

Mirassol x Botafogo-SP

SÁB 09/09/2023 MUNICIPAL DE MIRASSOL 20:30

Sport x Criciúma

SÁB 09/09/2023 ILHA DO RETIRO 20:45

Atlético-GO x Juventude

DOM 10/09/2023 ANTÔNIO ACCIOLY 15:45

CRB x Vitória

DOM 10/09/2023 REI PELÉ 18:00