A fase ruim do Ceará

As reações violentas de alguns torcedores mais enraivecidos e, por isso mesmo, repulsivas, devem ser rechaçadas.

Os alicerces de um clube de mais de 100 anos suportam firme os solavancos que as fases ruins produzem.

Nada impede o inicio, já agora, de um trabalho consciente de rearrumação do elenco, visando a próxima temporada.

Torna-se um imperativo o maior zelo com as receitas do clube.