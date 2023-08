Ceará libera venda de ingressos com valores a partir de R$ 5 para jogo contra Criciúma, na Série B

O Ceará anunciou, na manhã dessa terça-feira (29), que a venda de ingressos para o jogo contra o Criciúma está liberada. Os bilhetes estão sendo vendidos com valores promocionais a partir de R$ 5 reais. Sendo o setor Premium, o local mais caro do estádio, com a meia entrada custando R$ 120 reais.

Os ingressos podem ser garantidos nas lojas oficiais do clube e virtualmente através do site vozaotickets.com.br .

A partida contra o Criciúma acontece no sábado (2), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série B.