Veja histórico do Fortaleza no Brasileirão de pontos corridos

O Fortaleza vai disputar a sétima edição seguida do Brasileirão de pontos corridos. O Tricolor do Pici é o único nordestino a ter uma sequência tão longa na competição. Ao todo, o Leão jogou em nove das 22 já disputadas. Em 2025, a estreia será diante do Fluminense neste sábado (29). Confira o histórico.

O Leão do Pici disputou as edições 2003, 2005, 2006, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. A melhor campanha foi justamente a do ano passado, quando a equipe repetiu o quarto lugar de 2021, mas com maior número de vitórias (19), além de 11 empates e oito derrotas. O Leão, sob comando de Juan Pablo Vojvoda, somou 68 pontos.

A pior campanha do Tricolor ocorreu no primeiro ano do novo formato da disputa, em 2003. O Leão foi vice-lanterna, em 23º lugar, e somou 49 pontos com 12 vitórias, 13 empates e 21 derrotas. Na época, 24 equipes disputaram 46 partidas. Ferdinando Teixeira, Luiz Carlos Cruz e Márcio Araújo comandaram o grupo.*

O Tricolor entra em campo já neste sábado (29), quando encara o Fluminense a partir das 18h30 (de Brasília) na rodada de estreia da competição.

Histórico do Fortaleza na era dos pontos corridos: