As primeiras impressões do Ceará de Vagner Mancini

A estreia do técnico Vagner Mancini no comando do Ceará foi positiva. Com somente dois dias de treinamentos, promoveu mudanças na escalação e na postura do time. A vitória contra o Criciúma por 1 a 0, neste sábado (2), na Arena Castelão, pela Série B, chega como reflexo dessas primeiras boas impressões.

De imediato, a distância para o G-4, ao término da 26ª rodada, reduziu de oito para seis pontos na tabela. O clube também interrompeu uma sequência de três partidas sem vitória no torneio nacional.

Na parte anímica, foi possível ver uma equipe mais protagonista. Apesar do pouco tempo, o treinador escalou o Vovô no 4-3-3 com ajustes táticos específicos: Erick na esquerda, Barletta na direita, Nícolas como centroavante e Jean Carlos próximo, mas centralizado na armação do meio-campo.

Legenda: Guilherme Castilho foi titular e teve boa atuação pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

De volantes, apostou no retorno de Guilherme Castilho e na improvisação do zagueiro Léo Santos. É fato que a equipe também oscilou, recuou em parte do confronto apesar da vantagem no placar, mas as opções de Mancini tiveram uma atuação interessante.

O gol é uma inversão de Erick para Barletta. Os pontas tiveram mais apoio com infiltrações dos meias-campistas, que atacavam o espaço. Na defesa, Léo Santos funcionou como líbero em alguns momentos e fazia a equipe se defender com a linha de 5, deixando Castilho e Jean Carlos à frente.

Legenda: O Ceará foi escalado no esquema 4-3-3 na estreia de Vagner Mancini Foto: reprodução / Lineup11

Escalação do Ceará contra o Criciúma: Bruno Ferreira, Warley (Michel Macedo), Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos (Lucas Ribeiro), Guilherme Castilho e Jean Carlos (Breno); Erick, Nícolas (Bissoli) e Barletta (Janderson).

As substituições existiram para oxigenar e recuperar o fôlego, sem mudar o esquema. Quando o confronto esteve mais aberto, o Ceará equilibrou as ações e resistiu à pressão, contando também com gol de Felipe Vizeu anulado de forma correta pelo árbitro de vídeo (VAR) após bola no braço.

Uma vitória não é suficiente

Em muitos momentos da Série B, o Ceará venceu e pareceu engatar uma sequência de resultados, mas não conseguiu. Foi a tônica da campanha, sempre no meio de tabela e também longe do G-4.

Por isso, a missão de Mancini é reverter esse cenário. Para brigar pelo acesso, apesar de apenas 10% de chance, o Vovô necessita engatar um longo período vitorioso, que passa pelos próximos jogos: Londrina (C), Novorizontino (F), Chapecoense (F), Atlético-GO (C) e CRB (F).