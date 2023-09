Luiz Otávio é absolvido em julgamento por expulsão, mas está fora do próximo jogo do Ceará; entenda

O zagueiro Luiz Otávio foi julgado nesta terça-feira (5) pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e foi absolvido pelo cartão vermelho recebido no empate do Ceará contra o Guarani, no último dia 02 de agosto. O atleta esteve em julgamento com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Naquela partida, o zagueiro foi expulso pelo segundo cartão amarelo, após cometer falta em ataque promissor do adversário aos 46 do segundo tempo.

No entanto, mesmo com a absolvição e a suspensão automática já cumprida, Luiz será desfalque do Ceará para a partida desta quarta-feira (06) diante do Londrina, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Criciúma.

OPÇÕES

Léo Santos e Lucas Ribeiro despontam como favoritos para iniciar a partida ao lado de David Ricardo, que foi titular no último jogo. Além da dupla, o treinador Vagner Mancini também tem Gabriel Lacerda, Jonathan, Sidnei e Tiago Pagnussat à disposição para compor o miolo de defesa alvinegro.