Guarani x Ceará: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Sem vencer há dois jogos na Série B, o Ceará tenta virar a chave contra o Guarani nesta quarta-feira (2), às 21h30, pela 21ª rodada. O Alvinegro quer retomar o caminho das vitórias e diminuir os seis pontos que têm de distância do G4. O duelo entre as equipes será no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo.

Na última rodada, o Vozão ficou no empate amargo em 1 a 1 com o Ituano, dentro de casa. Antes disso, os comandados de Guto Ferreira foram derrotados por 1 a 0 para o Juventude. A sequência ruim fez a equipe cair para a 11ª posição com 29 pontos na tabela.

Do outro lado, o Alviverde vive bom momento com cinco jogos sem derrota, sendo quatro vitórias e um empate. Na última rodada, o Guarani bateu o Avaí por 2 a 1, no estádio da Ressacada. O time de Campinas ocupa a 5ª colocação com os mesmos 35 pontos do Vila Nova, equipe que fecha o G4.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E DESFALQUES

Para o confronto no Brinco de Ouro, Guto Ferreira não conta com Warley, que cumpre suspensão automática. Sem Orejuela, que irá voltar ao futebol colombiano, e Michel Macêdo que está fora dos planos do time, Caíque Gonçalves deve ocupar a vaga na lateral-direita do Vovô.

No embarque para Campinas, Guto Ferreira relacionou 22 atletas. Guilherme Castilho, Pedro Lucas e Pedrinho não viajaram para enfrentar o Guarani. A novidade ficou por conta do zagueiro Sidnei, que vai ser opção no banco de reservas pela primeira vez.

Outro ponto positivo é o retorno do zagueiro David Ricardo que cumpriu suspensão e não enfrentou o Ituano. Antes disso, o defensor foi titular de Guto, ao lado de Luiz Otávio, em duas partidas.

Do outro lado, Umberto Louzer pode contar com três reforços para encarar o Ceará. O volante Matheus Bueno e o meia Bruninho voltam depois de suspensão contra o Avaí. Já o goleiro Pegorari volta de lesão e, pelo menos no banco, volta ao time.

Por outro lado, o treinador não terá o artilheiro do Bugre na Série B, Derek, que tomou o terceiro amarelo na última partida. A vaga deve ficar com Bruno Mendes, que encarou o Ceará pelo primeiro turno.

VOZÃO FORA DE CASA

O Alvinegro é o quinto melhor visitante da competição, com 50% de aproveitamento. Em 10 partidas longe da capital cearense, o Ceará somou 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Há quatro rodadas o Vozão não vence fora de casa, com duas derrotas e dois empates.

O último triunfo alvinegro fora do estado foi diante do Atlético-GO, quando aplicou 3 a 0, no estádio Antônio Accioly, pela 11ª rodada da Série B. Eduardo Barroca era quem comandava o Alvinegro naquela partida. Com Guto foram três jogos longe de casa, com duas derrotas e um empate até aqui.

Legenda: Guilherme Castilho, Erick e Vitor Gabriel marcaram na última vitória do Ceará fora de casa na Série B Foto: Felipe Santos/Ceará SC

BOM MANDANTE

O Bugre possui o segundo melhor aproveitamento como mandante da Série B, com 81,5%. Dentro de casa, foram nove jogos, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Guarani somou 22 dos 35 pontos com atuações no Brinco de Ouro.

Na última rodada em Campinas, o Guarani venceu o Atlético-GO por 1 a 0 com gol de Derek. A equipe do interior paulista tem a melhor defesa da Série B com 11 gols sofridos em 20 partidas até aqui.

OLHO NELES

O time alviverde vai ter ausência importante no ataque, sem poder contar com o suspenso Derek. O atacante tem oito gols na competição e é o artilheiro da equipe na Série B, seguido por Bruno Mendes, seu substituto, com seis.

O treinador Umberto Louzer chegou ao Brinco de Ouro em junho e vai para o nono jogo no comando do Bugre. Até aqui, ele mantém aproveitamento de 79,16% com seis vitórias, um empate e uma derrota na equipe. Antes do Guarani, ele foi comandante do CRB no começo da competição.

Legenda: Umberto Louzer tem melhor começo de um técnico no Guarani desde 2015 Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Também de olho no G4, o Bugre defende invencibilidade de cinco partidas na Série B. A equipe possui 35 pontos e está na igualdade com Vila Nova e Criciúma na tabela de classificação.

REENCONTRO DOS TIMES

O confronto desta noite marca a 20ª partida entre Guarani e Ceará. No embate, os paulistas levam ampla vantagem na disputa, com 10 vitórias, contra 2 do Ceará, além de 7 empates. No primeiro turno, o Bugre veio até o PV e aplicou 3 a 0 com gols de Isaque, Bruno Mendes e Derek.

O último duelo foi marcado pela expulsão de Tiago Pagnussat e a demissão de Gustavo Morínigo do comando alvinegro. Agora, o Ceará tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido o Guarani fora de casa. Em 10 partidas em São Paulo, foram 8 triunfos do Bugre e 2 empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarani: Douglas Borges (Pegorari), Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho (Isaque); João Victor, Bruno José e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Paulo Victor; Willian Maranhão, Zé Ricardo, Chay e Jean Carlos; Erick e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | GUARANI X CEARÁ

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP

Data: 02/08/23 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Antônio Adriano de Oliveira (MA)

4º árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)