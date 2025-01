Com David Ricardo, Ceará supera meta de venda de jogadores em 2025; veja valores

A diretoria do Ceará superou a meta de venda de jogadores estipulada para 2025. Logo no 1º mês do ano, ultrapassou a projeção de R$ 28,4 milhões definida em orçamento com a negociação de atletas. O saldo foi confirmado nesta quarta (22) com a saída do zagueiro David Ricardo ao Botafogo.

O Diário do Nordeste apurou que essa operação do defensor foi sacramentada em US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 11 milhões), sendo a 3º na atual temporada. As demais foram os atacantes Erick Pulga, vendido por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 milhões) ao Bahia, com o clube lucrando R$ 12 milhões na transação, além de Saulo Mineiro para o Shanghai Shenhua-CHN por US$ 900 mil.

Deste modo, o Vovô já embolsou R$ 29 milhões com as respectivas transferências. Assim, tem um acréscimo financeiro importante que pode ser utilizado para equilibrar as contas ou até efetuar novas contratações. Há um alívio também na necessidade de novas vendas, sustentando o nível do elenco.

Arrecadação do Ceará com venda de jogadores em 2025