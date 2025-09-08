Ceará e Fortaleza ainda podem negociar saídas de jogadores com janelas abertas; entenda

O mercado internacional ainda pode tirar jogadores de Ceará e Fortaleza. Apesar da janela de transferência brasileira já ter encerrado na última terça-feira (2), o período de contratações segue aberto em diversos países, que possuem autorização para buscar reforços no Brasil.

Deste modo, novas incorporações nos times nacionais não são permitidas, exceto caso os nomes sejam agentes livres, em contrapartida, as equipes podem receber ofertas de saídas. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais ligas que estão abertas no momento.

O caminho pode ser uma alternativa para atletas nos elencos que não serão aproveitados. E também um risco para os maiores protagonistas de Vovô e Leão na Série A.

Nos últimos meses, com a janela brasileira aberta, os dois representantes nacionais efetuaram saídas. O Ceará liberou sete atletas: o zagueiro Ramon Menezes; o volante Léo Rafael; os meias Rômulo e Jorge Recalde; além dos atacantes Bruno Tubarão, João Vitor e Alejandro Martínez. No Fortaleza, a lista tem cinco peças: os zagueiros David Luiz e Gustavo Mancha; o volante Ryan Guilherme; e os meias Calebe e Kervin Andrade.

Principais ligas com janelas de transferência aberta